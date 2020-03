Bechar : Prise de conscience et implication

En effet, il faut reconnaître que c’est grâce à une première prise de conscience d’un certain nombre de personnes, conjointement aux actions de sensibilisation et de prévention engagées par les pouvoirs publics et les médias faisant notamment état du nombre de personnes atteintes du COVID et du nombre de décès , que l’on aura très vite remarqué un grand changement dans le comportement des habitants de la capitale de la Saoura. Jusque-là, le port des bavettes et des gants par des personnes bien plus averties relevait d’«un excès de zèle» pour certains, le confinement également, mais depuis quelques jours, l’on a remarqué et apprécié cette entière virevolte, aussi bien dans les réactions, les comportements que dans les gestes quotidiens. À commencer par le confinement progressif des gens, le port des bavettes, le respect des recommandations prodiguées par les services sanitaires, l’intérêt bien plus pressant de s’informer et s’inquiéter de tout ce qui a trait au coronavirus, devenu l’«hyper-thème» de toutes les discussions familiales ou amicales. Il faut également préciser que les décisions prises par l’état, en matière de prévention, les actions de sensibilisation menées par la Sûreté de wilaya de Béchar, la Protection Civile, les opérations de nettoyage et de désinfection engagées par les services concernés mais surtout l’évolution de cette pandémie (entre cas confirmés, suspectés, décès, etc…en Algérie comme à travers le monde), ont secoué les consciences des citoyens. Cependant, l’implication du mouvement associatif dans toutes ces entreprises, mises à part deux ou trois associations, demeure encore trop hésitante pour ne pas dire timide, alors que les circonstances actuelles nécessitent l’engagement de tout un chacun, dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. L’aspect positif demeure donc la véritable prise au sérieux du grand danger qui nous menace, grâce au bon vouloir des citoyens et leur respect des règles de prévention et de sécurité auxquelles ils se sont soumis et qui, espérons-le, aboutira aux résultats escomptés.

Ramdane Bezza