Les Algériens prennent conscience de la situation : Les fruits de la stratégie de sensibilisation

Ils respectent les consignes données pour éviter la propagation de coronavirus, montrant un esprit de responsabilité et de solidarité exemplaire. Cette situation a, en effet, réveiller les réflexes et les actes de solidarité et d’entraide propres à la nation algérienne. Aux appels des autorités, les citoyens dans leur écrasante majorité, ont montré un degré élevé de civisme et de discipline. Les campagnes de sensibilisation et de solidarité ont pris le relais pour informer le plus largement possible les consignes à suivre dans de pareilles circonstances. La bataille contre cette épidémie repose, essentiellement, sur la conscience, le civisme et l’esprit de responsabilité du citoyen, principal acteur ainsi que sur l’engagement et l’héroïsme du personnel médical et de la protection civile, entre autres. L’épreuve que travers le pays, à l’instar du reste du monde, exige la cohésion, l’effort, la discipline et la patience de la part de tous pour vaincre le mal.

Les plus hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, n’ont ménagé aucun effort depuis l’apparition de cette épidémie. Le chef de l’Etat a pris d’importantes mesures et instruit le gouvernement pour mobiliser tous les moyens dont dispose le pays pour faire face à cette pandémie.

La vie et la santé des Algériens passent avant tout. Le Président Tebboune a multiplié les réunions, entre conseil des ministres et Haut Conseil de Sécurité, pour évaluer la situation et prendre les décisions qui siéent en pareilles circonstances. Une course contre la montre est lancée pour juguler ce mal. Le chef de l’Etat a instruit le gouvernement à assurer un suivi permanent et à prendre les décisions qui s’imposent sur la base des informations du comité scientifique récemment installée.

Le rapatriement des Algériens bloqués dans plusieurs aéroports s’est fait rapidement et un confinement sanitaire est appliqué pour éliminer tout risque de contamination. Sur un autre plan, les pouvoirs publics ont œuvré à assurer l’approvisionnement normal du marché en produits de premières nécessités et en produits pharmaceutiques.

Le pays est ainsi sur le qui-vive et la vigilance est de mise jusqu’à ce que la bataille contre le coronavirus soit gagnée. La discipline, la solidarité et la patience doivent être de mise pour traverser ensemble, cette épreuve douloureuse et tragique qui frappe l’humanité.

M. Oumalek