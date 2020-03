Développement des services : Une stratégie doit être engagée

Une mesure qui s’inscrit dans le sillage de la démarche du gouvernement pour la limitation des importations globales du pays, qui devra contribuer à réduire le déficit de notre balance commerciale et préserver, en définitive, nos réserves de changes, seul paravent actuellement de notre pays pour limiter les effets de la crise.

Les importations de service, à travers le recours systématique aux bureaux étrangers en matière d’expertise, d’arbitrage, d’accompagnement ou d’études et consulting ont de tout temps, contribué, de façon directe, dans le déséquilibre budgétaire de l’Algérie engendrant des dépenses colossales en devises. Si le gouvernement a réussi à juguler le volume de biens importés, à la faveur des différents dispositifs mis en place au cours de ces dernières années, par contre, le portefeuille des services s’est maintenu dans son rythme effréné. Une facture alourdie davantage par les prestations fournies par les armateurs étrangers au titre du transport de marchandises importées, les frais induits par les surestaries dans certains cas, ainsi que les assurances à l’international. Selon les données, la facture d’importation de services, pour l’année 2018, a atteint près de 11 milliards de dollars. Un montant qui traduit les difficultés à limiter le montant des services importés qui pèse sur la balance des paiements.

Ainsi, l’Algérie demeure un importateur potentiel de services de l’étranger. En témoignent les statistiques de la Banque d’Algérie, révélés par des médias, selon lesquelles, la facture d’importations de services était de l’ordre de 11,182 milliards de dollars en 2017, contre 10,776 milliards de dollars en 2016. Entre 2010 et 2018, l’Algérie a dépensé plus de 101 milliards de dollars au titre des importations de service, ce qui équivaut à 59,47% de son PIB estimé à 170,4 milliards de dollars. Et même si parmi ses dispositions, la loi de finances 2019 avait prévu des limites aux services confiés par les entreprises algériennes à des opérateurs étrangers, dont les frais de consulting, d’assistance technique, financière ou comptable, la facture des prestations classées sous ce chapitre est restée très élevée.

Par conséquent, la nécessité de restructurer le modèle économique national souligné par le chef de l’Etat est censée prendre en compte l’exploitation des potentialités de notre pays, notamment ses compétences universitaires, pour consolider ses capacités de croissance à travers la rénovation des systèmes de gouvernance et la valorisation des ressources humaines qualifiées aptes à prendre le relais des bureaux étrangers dans les secteurs où l’expertise nationale est disponible. Par conséquent, une stratégie de développement des services doit être engagée dans la cadre de la nouvelle vision économique avec la nécessité de former les compétences aux besoins des opérateurs et de l’économie dans son ensemble.

D. Akila