Commentaire : Réexaminer les options économiques

Plus l’épidémie dure, plus la croissance mondiale en souffrirait et plus vite arrivera la prochaine crise. L'Algérie, est-elle prête face à cette prochaine crise mondiale ? La chute des prix du pétrole pourrait présenter un impact négatif sur les variables micros et macroéconomiques, des pays producteurs, dont l'Algérie, en particulier. En conséquence, l'économie est en souffrance. Le véritable impact ne se fera sentir qu'à moyen terme prédisent les spécialistes. D'ici là l'économie connaîtra une baisse de rentrées de devises, à cause de la baisse des recettes d'exportation des hydrocarbures et de la croissance économique, en général. C'est compte tenu de l'ampleur de tous ces défis réunis, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, intervenant lors du dernier Conseil des ministres, a affirmé que le recul des recettes algériennes d'exportation des hydrocarbures était une réalité liée à l'évolution de la pandémie du Coronavirus, assurant que nous devons nous préparer sérieusement pour surpasser les répercussions de la crise économique mondiale. Les conditions économiques actuelles en Algérie sont éprouvantes et cela rendra plus difficile la mise en œuvre du plan de relance économique du gouvernement. Toutefois, le président Tebboune a souligné que nous sommes appelés à revoir l'ordre des priorités de l'élan économique, ça ne doit en aucun cas affecter les axes vitaux des plans nationaux de développement, notamment ceux pourtant sur les acquis sociaux à l'instar du niveau de vie du citoyen, des salaires et retraites et des postes d'emploi, a-t-il souligné. Et d'ajouter, c'est également une occasion pour nous de prendre conscience de la vulnérabilité de notre économie nationale, en raison de notre négligence pendant des décennies à la libérer de la rente pétrolière, indiquant qu'il est impératif de mettre un terme aux mauvaises pratiques qu'a inculquées la période de l'aisance financière, à l'exemple du gaspillage, de l'esprit d'assistanat, de fainéantise et de surconsommation. Se débarrasser de ces pratiques demeure un devoir noble pour nous tous afin de passer sérieusement, collectivement et définitivement vers l'édification d'une nouvelle économie fondée sur la diversification des recettes, la protection de la production nationale, l'économie du savoir et la concrétisation de la transition énergétique. Et ce, a-t-il expliqué, pour que le destin de toute une nation ne soit pas à la merci des fluctuations des marchés pétroliers, c'est dire la menace que cela peut constituer vis-à-vis de notre subsistance quotidienne et de la souveraineté nationale. En effet, le ralentissement économique mondial, constitue un impact direct sur les fondamentaux économiques de l'Algérie, dont l'économie est extrêmement vulnérable aux fluctuations des prix de l'or noir. Au titre du budget de cette année, on voit que l’aide représente un pourcentage considérable du budget et toute diminution de cette aide affectera le pays. La baisse de la croissance mondiale aura donc comme conséquence une baisse considérable du flux des investissements étrangers directs et cela conjugué à la diminution des réserves de changes risqueraient de dégrader la situation sociale dans tout le pays. L’impact immédiat sera le resserrement du crédit et le gouvernement aura du mal à trouver de nouveaux financements pour combler un déficit budgétaire qui pourrait s’aggraver. Quelle est la solution ? La réponse est mise en exergue par le président de la République, qui a de nouveau mis l'accent sur l'impératif de mobiliser les énergies et les efforts, de sacraliser le travail, de faire preuve de haut degré de citoyenneté et de responsabilité. Invitant les Algériens à se surpasser pour édifier une nouvelle économie qui mettra les générations futures à l'abri de la dépendance, en leur garantissant un bien-être durable loin de la grâce des étrangers, et en évitant une action que l'histoire ne nous pardonnera jamais. Le gouvernement est appelé aujourd'hui plus que jamais à réexaminer les options économiques pour soutenir la résilience de notre système économique.

Farid Bouyahia