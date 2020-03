Spéculation : L’étau se resserre sur les fraudeurs

Démanteler les noyaux de la spéculation sur les produits de consommation qui saignent le citoyen en ces temps difficiles en raison du coronavirus, relève des priorités de l’heure.

A ce propos, le président de la République a instruit les départements concernés pour sévir d’une main de fer contre ce fléau et à ne pas lésiner sur les moyens en vue de garantir l’approvisionnement régulier du marché.

Un plan de coordination intersectoriel comprenant les services des ministères de l’Intérieur, du Commerce et de l’Agriculture est mis en place pour la consécration des objectifs assignés, tous de tendance à rassurer davantage le citoyen sur la disponibilité de toute sorte de produits. Le plan en question s’illustre à travers l’application de la décision du wali d’Alger portant ouverture de points de vente de semoule dans plusieurs communes de la capitale. Cette nouvelle mesure veut pallier le manque constaté de ce produit de base dont se plaignent et le commerçant et le consommateur, produit qui fait l’objet par ailleurs de saisies récurrentes opérées ces jours-ci par les services de sécurité.

Le stade communal de Zéralda a été choisi comme premier point de vente de semoule, depuis hier, comme l’a fait savoir le chargé de communication de la wilaya d’Alger, soulignant la généralisation de l’opération dans plusieurs autres communes de la capitale. Une opération qui se concrétise dans le cadre d’une étroite coordination avec la direction du commerce de la wilaya. Celle-ci, une fois informée des lieux choisis par les walis délégués et les présidents d’APC sur ces points de vente de semoule, dépêchera sur place, ses équipes de contrôle de la qualité et de la répression de la fraude en vue de s’assurer du respect absolu des dispositions de protection du consommateur.

A l’évidence, le recours à cette option de création de points de vente d’un produit vital comme la semoule sera d’un impact positif en termes de rétrécissement du champ de la spéculation et de durcissement des mesures destinées à combattre ce fléau. Ce triste constat à inscrire parmi les dommages collatéraux amplifiés avec la crise sanitaire du covid-19 est aussi l’objet d’une lutte acharnée menée par les services de sécurité.

Le commandement de la Gendarmerie nationale a révélé, dimanche dernier, une grosse saisie de produits de large consommation opérée en l’espace de 24 heures par ses unités territoriales. Dans son communiqué, la GN précise en effet que cette prise a porté sur 875 quintaux de semoule et de farine dont une quantité considérable est périmée, 44 quintaux de pâtes alimentaires, 22 quintaux de légumes sec et quelques quintaux de sucre, en sus de 650 kg de viandes blanches.

De leur côté, les services de la DGSN de Médéa se sont distingués en fin de semaine par la saisie de plus de 480 quintaux de semoule et de farine. Cette opération de qualité s’ajoute à d’autres opérations similaires qui ont été menées avec succès de concert avec les services du commerce et de l’agriculture et qui se sont traduites par la saisie de 800 quintaux des mêmes produits.

La pomme de terre a connu également une hausse vertigineuse au début, avant que les services du commerce, sur instruction du ministre du Commerce, ne stoppent la flambée.

Pour sa part, l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes informe qu’en sus de l’approvisionnement régulier de 21 marchés de gros en pomme de terre, il sera également procédé à la création de 25 points de vente de ce produit qui sera cédé à un prix ne dépassant pas 40 DA le kilo. Les quantités dont dispose l’ONILEV suffisent pour répondre à la demande du marché pour les dix mois à venir, indique l’entreprise.

Karim Aoudia