Ministère de l'Environnement : Des mesures préventives urgentes

Selon le communiqué, ces mesures incluent plusieurs procédés applicables au niveau de l'administration centrale, des services décentralisés et des établissements sous tutelle, à l'exemple de l'installation de cellules de crise, au sein des directions et au niveau central, chargées du suivi des différentes questions liées aux modes de prévention de cette pandémie.

Outre la sensibilisation des personnels à l'obligation de se laver les mains plusieurs fois par jour et de se munir de moyens de prévention comme les masques chirurgicaux, les gants et les thermomètres, il est question également de suspendre les journées de réception en se limitant aux courriels, ou la réservation d'un espace dotés de désinfectants pour la réception des citoyens en cas d'extrême urgence.

Le communiqué fait ressortir l'impératif nettoyage quotidien des sanitaires, du sol et des poignées à l'aide de détergents, l'interdiction des rassemblements à l'intérieur des bureaux, et la nécessité d'éviter de faire les accolades, de se serrer la main, et d'être en contact direct avec les autres.

Obligeant les fonctionnaires frileux à rester confinés, la tutelle a procédé à la réduction du nombre du personnel tout en garantissant la continuité des services (avec la possibilité de prendre un congé), en accordant la priorité aux femmes enceintes, aux mamans pour s'occuper de leurs enfants et aux personnes souffrant de maladies chroniques.

Il a été décidé, dans la même optique, de réduire les réunions et de limiter les tâches et les sorties sur terrain, en informant les investisseurs de la possibilité de garder le contact via téléphone, fax ou adresse électronique en cas de besoin d'expédier des documents ou d'exprimer leurs préoccupations.

En sus du report des activités programmées jusqu'à l'amélioration de la situation, la tutelle a préconisé l'aseptisation des locaux administratifs des wilayas à l'aide de produits détersifs, a-t-on précisé dans le communiqué.

Quant aux mesures à prendre en dehors des locaux, il a été recommandé de programmer et de prendre part à des émissions radiophoniques de sensibilisation sur le Coronavirus, et de coordonner l'action de conscientisation et les campagnes de nettoiement avec les associations environnementales, en y associant la société civile, les Centres d'enfouissement technique (CET) et les entreprises de nettoyage.

Le ministère de l'Environnement a décidé également d'assoir une coordination entre les associations et les investisseurs dans le but de fournir des aides à l'image des détergents et les équipements de prévention et de mener des campagnes de sensibilisation au profit des enfants scolarisés sur les mesures de prévention contre cette pandémie.

Dans le même contexte, le ministère associe ses services locaux dans les opérations d'aseptisation des administrations publiques, les rues, les places publiques, les jardins et les quartiers populaires, outre la sensibilisation via les réseaux sociaux et les plateformes électroniques des directions locales et les établissement sous tutelle.

Il œuvre également à afficher des pancartes d'information au niveau des commerces et des immeubles sur les horaires de ramassage des ordures et les règles d'hygiène à respecter.

L'hôpital Frantz-Fanon doté d'équipements de traitement des déchets

Blida étant la wilaya la plus affectée par la propagation du coronavirus, le DG de l'Agence nationale des déchet et la directrice de l'environnement de la wilaya de Blida superviseront, en qualité de représentants de la ministre de l'Environnement et des énergies, une opération d'équipement de l'Hôpital Frantz-Fanon de 140 bennes dédiées aux déchets hospitaliers, 2.500 sacs poubelle en plastique et 300 combinaisons préventives pour le personnel de santé. Des entreprises de traitement des déchets hospitaliers seront mobilisées pour la collecte et le traitement des ordures de cette structure hospitalière. Dans une opération distincte, les services d'hygiène de la même wilaya procéderont à la distribution de 1.500 combinaisons au profit du personnel de l'entreprise d'hygiène Metidja Nadafa, en sus d'une quantité considérable de détergents et de produits stérilisant. Le ministère appelle les citoyens au respect des mesures préventives contre la propagation de cette épidémie, invitant les médias et les associations de la société civile à l'intensification des campagnes de sensibilisation, a conclu le communiqué.