Transport du personnel de la santé : L'ETUSA met en place un programme spécial

L'ETUSA organise à partir de lundi un programme spécial de transport du personnel de la santé et paramédical des hôpitaux de la wilaya d'Alger et ce dans le cadre des mesures d'urgences visant l'organisation du transport du personnel de la santépendant cette phase de lutte contre le coronavirus, à indiqué dimanche soir l'entreprise dans un communiqué . «L'Etusa informe l'ensemble du personnel des structures médicales qu'un transport spécial est organisé à compter de demain 23 mars 2020 à 6h00 du matin et ce conformément au plan de transport suivant :

01- Place du 1er Mai - Zéralda / Douéra/

Birtouta/ Baraki/ Eucalyptus/Reghaia

02- Place des Martyrs-Zéralda par Chevalley/

Zéralda par Staouéli/ Douéra /Birtouta/

Baraki/El Harrach par Zemirli/Badjarah

par Parnet.

03- Ben Aknoun- 1er Mai/Zéralda/ Douéra par

Baba Hassen/ Baraki/ Badjarrah/ Birtouta

04- EL-Harrach-1er Mai/ Eucalyptus/Baraki

05- Ain Taya- Rouiba-Hussein Dey- 1er Mai/

El Harrach/Rouiba par la RN 5/ 1er Mai

06- Eucalyptus- El Harrach 1er Mai/Ben Aknoun

07- Dergana- 1er Mai/ El Harrach

08- Zeralda- 1er Mai / Ben Aknoun/Place des

Martyrs

09- Rouiba- 1er Mai/ El Harrach

10- Baraki- 1er Mai.

Cette organisation mise en place par l'ETUSA vise à permettre à l'ensemble du personnel des hôpitaux de se rendre à leur lieux de travail et sera améliorée au courant de la journée. Pour faciliter la tache à nos agents, nous prions les utilisateurs de ce réseau spécial de présenter une carte d'identité professionnelle. Ce transport est strictement interdit aux autres usagers».