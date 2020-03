Prévention : L'association des malades cœliaques d'Alger s'implique

Le mouvement associatif réalise les enjeux de la prévention pour affronter la pandémie qui a fait, jusque là, des milliers de victimes dans de nombreux pays. L'association des malades cœliaques d'Alger s’implique notamment à travers s les réseaux sociaux et les autres canaux de communication, pour informer leurs adhérents et les citoyens, de manière générale sur les gestes à adopter. La présidente de cette association, Mme Safia Djebari, dira que dès l'annonce du 1er cas du Covid-19 en Algérie, elle a fait de des réseaux sociaux une tribune pour diffuser des campagnes éducatives et de sensibilisation pour éviter ce virus dangereux, d'autant plus que les personnes vivant avec cette maladie ont une baisse d'immunité. Aussi, pour limiter l'ampleur de la contamination, «nous avons recommandé à nos malades de ne pas sortir de chez-eux, sauf en cas d'extrême urgence», souligner a-t-elle. Et d'enchaîner : «Nous leur conseillons par la même occasion de veiller à la qualité de leur nourriture, a travers le suivi d'un régime alimentaire sain et équilibré». Mme Djebari ne manquera pas de préciser que son association a posté des vidéos sur Facebook pour expliquer l'importance de procéder plusieurs fois par jour à la désinfection des mains, en utilisant du savon ou une solution, en veillant au choix de gel de marque connue contenant de l'alcool. Pour la présidente de l'association, la vigilance et le respect des conseils de protection demeurent le seule remède pour vaincre le virus Corona.

Samia D.