Commission de la Fatwa : Appel au respect total des mesures préventives

«Suite à l’évolution rapide du Covid-19 et à la lumière des décisions des spécialistes ayant mis en en évidence la propagation rapide de cette pandémie et le lien de causalité directe dans la transmission de la contagion du fait du regroupement et du contact physique entre les personnes, et au vu des préceptes de la Charia quant à l’impératif de préserver la vie et de parer à toutes les voies qui la mettent en péril, il est obligatoire du point de vue de la charia, que les citoyens évitent tout rassemblement public et privé, tels les fêtes de mariage, les obsèques, enterrements, les visites familiales, la visites aux malades et autres susceptibles de favoriser la prolifération de la pandémie «, a indiqué la commission dans un communiqué. Rappelant que le «monopole est l’un des péchés capitaux», la commission a salué «le sursaut de solidarité dont ont fait montre nos commerçants» et regretté «le comportement de certains d’entre eux qui ont exploité la situation critique, en augmentant les prix et en se livrant à des pratiques frauduleuses sur les marchandises». En cette conjoncture critique, nous appelons tous les citoyens à «plus d’entraide et de solidarité» et saluons, par là même, «les efforts de l’Etat visant à assurer la disponibilité des marchandises et à interdire le monopole», ajoute la Commission. Saluant également «les commerçants ayant contribué à la stabilisation des prix et rassuré les citoyens», la Commission s’est félicitée, par ailleurs, «des efforts énormes de la corporation médicale et des différents organes de sécurité et de la Protection civile, qui veillent tous à la sécurité des citoyens, en cette conjoncture difficile».