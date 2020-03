Croissant-rouge algérien : 20.000 bénévoles à pied d'œuvre

C’est ce qu’a révélé, hier, la présidente de CRA, Saida Benhabylès, lors d’une conférence de presse, au siège du CRA. Elle a déclaré que ces bénévoles s’apprêtent prochainement, dans une première étape, à distribuer 500 kits de denrées alimentaires au profit des personnes dans le besoin dans les wilayas touchés par la pandémie.

Mme Saida Benhabylès a assuré qu’en plus des actions de sensibilisation menées par les volontaires du CRA pour faire face au Covid-19, plus de 100.000 affiches de sensibilisation ont été imprimées pour être affichés dans les lieux publics, outre la distribution de 200.000 gants à l’occasion des nombreuses sorties de sensibilisation initiées par son organisation.

Saluant l’élan de solidarité des Algériens, elle a affirmé que le Croissant-Rouge algérien a reçu un don de la part des l’Union des commerçants chinois en Algérie, en plus d’un don accordé par l’opérateur de téléphonie mobile. Ooredoo. «Nous avons reçu l’assurance du président de la CACI qu’à travers l’antenne de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie à Paris, la diaspora algérienne est mobilisée en vue d’apporter son aide en ces moments difficiles», a-t-elle confié encore.

Mme Benhabylès a soutenu, par ailleurs, que dès l'apparition des premiers cas de Coronavirus en Chine, le CRA a appelé la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin de renforcer ses capacités de formation et à élargir le rôle des volontaires. Elle relève que même si le Croissant-Rouge algérien est pleinement disposé à apporter sa contribution en matière de sensibilisation et de prévention contre le coronavirus, seule la coordination des efforts entre les différentes parties pourra aider les Algériens à se sortir de cette situation sérieuse».

Répondant aux critiques portant sur son absence sur le terrain, elle dira que «le CRA ne pourra se substituer aux pouvoirs publics», ajoutant que la philosophie d’action du CRA a dérangé les intérêts de plusieurs parties. «Ce qui est important, c’est l’avis des citoyens sur nos actions de terrain car nous sommes la voix des sans voix. De ce fait, nous ne répondons pas aux déclarations que je qualifie de marginales», a lancé la présidente du CRA.

Pour Mme Benhabyles, la situation critique que traverse le pays «nécessite des décisions fermes». Dans ce sillage, elle a salué les mesures prises par le Président de la République et affirmé qu’il ne s’agit pas de décisions politiques mais d’intérêt général pour «préserver la santé publique». «Face aux risques, ceux qui transgressent les décisions et les mesures prises par les autorités doivent être punis de façon appropriée», a-t-elle recommandé.

Tahar Kaidi