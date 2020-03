«La Banque extérieure d'Algérie informe ses clients, particuliers et institutions, que tous ses services centraux et agences à travers le pays continuent à assurer le service, conformément aux instructions des autorités publiques», a indiqué la BEA dans un communiqué, assurant que toutes les agences sont équipées de moyens d'hygiène et de protection nécessaires pour prévenir contre la propagation du coronavirus. Le communiqué de la BEA intervient après la publication du décret exécutif numéro 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).