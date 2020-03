CNAS d'Alger : Des mesures de facilitation

Selon un communiqué, dont une copie a été parvenue à l'APS, ces mesures de facilitations ont été prises conformément à la décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, pour endiguer l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

«Les assurés sociaux se trouvant dans l’obligation de prendre un congé de maladie, ou ceux, se trouvant dans l’obligation de prolonger leur congé de maladie, le délai réglementaire de dépôt est transitoirement levé et ne peut donc entraîner aucune conséquence sur le traitement du dossier», lit-on dans le même communiqué.

S’agissant du contrôle médical, «l’assuré social ou son ayant droit est dispensé du contrôle médical et ce, jusqu’à la fin du mois d’avril. Ceci dit, les assurés ayant reçu des convocations pour effectuer un contrôle médical, n’ont pas à se présenter aux services de la CNAS», indique-t-on,

Les assurés, qui sont en invalidité, en maladie longue durée, et ceux bénéficiant d’une rente accident de travail ou d’une rente maladie professionnelle, dont la révision médicale est programmée d’ores est déjà pour le mois de mars, avril ou pour le mois de mai, les délais sont prorogés, les paiements seront libérés à temps opportun et la révision se fera dans les mois à venir, ajoute-t-on. Quant à l’usage de la carte Chifa, le pharmacien peut servir le médicament à l’assuré social même si les ouvertures de droit sont achevés (le système autorise le pharmacien à utiliser la carte Chifa même en fin de droit), fait savoir la même agence.

Aussi, des facilitations ont été octroyées aux employeurs à l’effet de satisfaire leurs obligations en matière de paiement des cotisations et ce, en leur permettant de déposer les chèques et les ordres de versement au niveau de toutes les structures opérationnelles de paiement de la CNAS à savoir les centres payeurs et le siège de l’Agence contre un accusé de réception. Les portes de la CNAS sont ouvertes de 08h00 à 16h00, et un personnel volontaire est engagé pour assurer le service des assurés sociaux en cas de nécessité, rappelle-t-on dans le même texte.