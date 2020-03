Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO) : Encourager l'utilisation des moyens de paiement digitaux

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO) a décidé de mener des négociations avec les entreprises d'émission de monnaie électronique en vue de réduire les coûts des transactions et encourager les populations à une plus grande utilisation des moyens de paiement digitaux, pour mieux limiter les contacts et les déplacements en cette période de pandémie

PUBLIE LE : 24-03-2020 | 0:00