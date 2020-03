Pour ses prochaines assemblées annuelles : La BAD examine une nouvelle conception

«Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement étudie, en ce moment, la conception et l’agencement des Assemblées annuelles statutaires de l’institution, prévues du 26 au 29 mai 2020 à Abidjan (Côte d’Ivoire)», a-t-elle précisé dans un communiqué relatif aux mesures prises pour prévenir la propagation du Coronavirus. Il s’agit des assemblées annuelles des conseils des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement (BAD et Fonds africain de développement). Quelque 3.000 participants sont attendus à cet évènement dont des ministres des Finances, Gouverneurs de banque centrale, décideurs, organisations de la société civile, dirigeants d'organisation internationale et représentants clés de l’industrie et du secteur privé des 80 Etats membres du groupe de la Banque, selon un précèdent communiqué de la BAD. Le thème des assemblées cette année est : «Créer des emplois décents pour la jeunesse africaine en plein boom démographique», l'un des cinq domaines d'intervention prioritaires de la Banque, également connu sous le nom de «High 5» (éclairer l’Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations africaines). La Banque s’est dite «fermement convaincue que l’établissement de liens entre les pays africains est essentiel à la transformation économique de l’Afrique». Principal bailleur de fonds du continent en matière d’infrastructures, la Banque se concentre ainsi sur la connectivité régionale, «non seulement en investissant dans des infrastructures telles que routes, lignes de transmission électrique, pipelines et réseaux de communication, mais également en élaborant et en appliquant des politiques cohérentes à même d’ouvrir les frontières», a-t-elle ajouté. Créer des emplois décents pour la jeunesse africaine, et pour ainsi dire, transformer la vague de jeunes en opportunités, est au cœur des actions de la BAD en matière de création d'emplois, d'entreprenariat et de renforcement des capacités.

Pour se faire, la stratégie de la BAD pour les jeunes en Afrique 2016-2025, qui vise à créer 25 millions d'emplois pour les jeunes africains au cours de la prochaine décennie. Cette stratégie Emplois va également doter 50 millions de jeunes, d'une variété de compétences pour accroître leur employabilité et leur taux de réussite dans l’entreprenariat. Le groupe de la BAD a lancé sa stratégie Emplois pour les jeunes en Afrique 2016-2025 lors de ses assemblées de mai 2016. «Le but de la stratégie est de soutenir les pays africains dans le renforcement des réponses à la crise du chômage et du sous-emploi des jeunes sur le continent», rappelle la BAD. Par ailleurs, la BAD a pris mesures pour prévenir la propagation du Covid-19 dans les pays où elle est présente.

Il s’agit notamment de recourir au télétravail et les vidéoconférences à la place de réunions physiques, suspension des visites dans les bâtiments de la BAD et annulation de tous les déplacements, réunions et conférences jusqu’à nouvel ordre. «Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la continuité ses opérations, notamment celles afférentes à la documentation électronique et aux approbations de dossiers», affirme la BAD.

Un plan d’intervention à trois niveaux contre le COVID-19 a aussi été élaboré pour éviter, gérer et atténuer les effets de la pandémie sur les membres du personnel de la Banque et leurs familles, tout en assurant la continuité des activités en cas d’aggravation de la situation sur le continent.