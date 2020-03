Canada : De nouvelles aides d'urgence

L'aide d'urgence de plus de 80 milliards de dollars débloquée par Ottawa (Canada) pour faire face à l'épidémie de coronavirus n'est qu'un «premier pas» face à une crise qui devrait durer «plusieurs mois»,a indiqué dimanche le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

La progression de l'épidémie s'est nettement accélérée ces derniers jours au Canada, qui comptait dimanche près de 1.400 cas et 19 morts. M. Trudeau a annoncé lors d'une conférence de presse que le Parlement fédéral, suspendu pour cause de pandémie, serait rappelé aujourd'hui en milieu de journée pour voter sur ces mesures d'urgence dévoilées demain.

Le gouvernement avait annoncé un plan de 27 milliards de dollars canadiens (17,5 milliards d'euros) d'aides directes et de 55 milliards de reports d'impôts pour aider les Canadiens et les entreprises à affronter la pandémie. Ce soutien de 82 milliards représente plus de 3% du PIB du Canada. «Ces mesures ne sont qu'un tout premier pas», a expliqué M. Trudeau.