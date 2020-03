JO-2020 : Les contrôles antidopage pratiquement à l'arrêt

En cause, évidemment, les restrictions de déplacements touchant 1 milliard de personnes dans le monde pour tenter d'enrayer la propagation du Covid-19, causant la décès jusque-là de 12.000 personnes.

«Notre première priorité doit être la santé publique et la sécurité», a recommandé vendredi le président de l'Agence mondiale antidopage (AMA), Witold Banka.

Les contrôles sanguins ou urinaires, destinés à surprendre la prise de stéroïdes, EPO ou stimulants «se poursuivent de manière très réduite et adaptée aux circonstances», indique l'Agence antidopage allemande, précisant que les autres activités, dans les départements d'investigation ou juridique, continuent.

«Il est quasiment impossible de faire des contrôles (...) sauf si nous avons une suspicion très forte», explique le directeur de l'Agence antidopage autrichienne, Michael Cepic.

Cette réduction d'activités ne tombe pas au meilleur moment. Car si des contrôles antidopage sont bien sûr prévus pendant les épreuves des JO de Tokyo, le programme de tests, chapeauté par l'Agence de contrôle internationale (ITA) pour le compte du Comité international olympique (CIO), se déroule pour une grande partie pendant les mois qui précèdent les JO.

«L'ITA a mis en place l'année dernière une task force avec des représentants d'organisations nationales antidopage et des fédérations internationales. Ils nous ont transmis une série de recommandations le 13 février passé, qui comprend les noms des sportifs et le nombre de contrôles auxquels ils doivent se soumettre avant les Jeux», explique la directrice des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD, 8.000 contrôles par an), Francesca Rossi.

Dans un communiqué diffusé mercredi dernier, l'ITA a assuré suivre la situation de près et promet que son «groupe d'experts tiendra compte des limites et des difficultés actuelles en matière de tests».