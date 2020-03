Madjid Bougherra : Plaidoyer pour un «confinement obligatoire»

«Un message important pour tous les Algériens. Il faut protéger nos parents et nos grands-parents en évitant de sortir dehors : si tout le monde reste chez lui, la maladie va disparaître très rapidement mais cela passe par un confinement obligatoire», a indiqué Bougherra dans une vidéo de sensibilisation diffusée sur la page officielle Facebook de la Fédération algérienne de football (FAF).

«Aujourd'hui, le coronavirus a touché l'ensemble de la planète et la seule solution pour l'éradiquer et éviter la transmission, c'est de rester à la maison au maximum et se déplacer au minimum. C'est très important. Evitez le contact des enfants avec les personnes âgées car la plupart du temps, les enfants sont porteurs, mais des porteurs sains. C'est une période qui va être difficile, priez et faites des ‘dou3as’», a-t-il ajouté.

La campagne de sensibilisation pour stopper la propagation du Covid-19 est en train de s'étendre dans le domaine du sport en général, et le football en particulier. Outre Bougherra, les Slimani, Mahrez et autre Bennacer ont lancé des appels à la population pour appliquer les consignes de prévention.

Bougherra (37 ans) avait rejoint l'équipe nationale en 2004 alors qu'il relevait encore de la catégorie «espoirs», puis a progressivement grimpé les échelons, jusqu'à en devenir le capitaine. Le «Magic» a disputé, entre autres, les Coupes du monde de 2010 et 2014, ainsi que les Coupes d'Afrique des nations de 2010 et 2015. Il a joué son dernier match officiel sous le maillot national lors de la CAN-2015, en Guinée-Equatoriale, lors duquel l'Algérie s'est inclinée en quarts de finale contre la Côte d'Ivoire (3-1).