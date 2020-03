Campagne de sensibilisation contre le COVID 19 : Les sportifs s’impliquent

Le nombre de morts est en croissance exponentielle, ce qui a paralysé toutes les activités, qu’elles soient économiques, culturelles ou sportives. Le monde du sport n’est pas épargné par cette hydre avec l’annulation de tous les championnats et compétitions de tous les sports, mais aussi, le report de certains grands rendez-vous tant attendus à l’exemple de l’Euro 2020 ou du tournoi de tennis Rolland Garros. Les sportifs algériens communiquent avec leurs fans via les réseaux sociaux pour sensibiliser la population quant au danger fatal de ce virus, qui rappelons-le, se propage par contact physique. D’où la nécessité d’un confinement total et strict dans l’espoir de parvenir à neutraliser, voire éradiquer, ce mal qui a assombrit les premiers jours du printemps.

Après l’appel de Djamel Belmad , sélectionneur national et de Ryad Mahrez, capitaine de l’équipe d’Algérie de football, star de Manchester City, et d’autres internationaux exhortant les Algériens à restez à la maison pour stopper la propagation du Covid-19, les joueurs du championnat local ont mis à profit leur popularité et influence qu’ils ont sur les férus de leur clubs pour sensibiliser au respect des mesures de prévention pour éviter le pire. Ainsi les sportifs algériens apportent leur contribution à la lutte contre le coronavirus. D’ailleurs, de nombreux sportifs ont diffusé des vidéos sur les réseaux sociaux pour inviter les citoyens à la discipline, la cohésion et la solidarité. Ainsi, au moment où des joueurs du CRB ont fait don de 25% de leur salaire au fond de lutte contre le Corona virus, certains joueurs du Mouloudia d’Alger, du MCO et d’autres clubs de l’élite ont lancé une campagne de sensibilisation pour appeler les supporters à se confiner chez eux. Les joueurs rassurent leurs fans quant au suivi des entraînements individuels afin de garder la forme physique pour revenir plus fort aux prochaines échéances sportives. Les sportifs apportent, ainsi, leur pierre à l’édifice pour faire prendre conscience de la gravité de la situation. Le respect du confinement, sauf extrême urgence, peut sauver des vies et arrêter la propagation de cette pandémie, qui représente une question de sécurité sanitaire nationale. Kader Bentounès