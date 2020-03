Prisonniers politiques et d’opinion au Maroc : L’ASDHOM demande leur libération

«Aujourd’hui, le Maroc comme d’autres pays vit une situation inédite, rythmée par le COVID-19. La situation que vivent le Maroc et le monde entier est d’une gravité sans précèdent. D’autant plus que la Maroc connaît la défaillance de son système de santé depuis des années», a indiqué l'ASDHOM, dans un communiqué publié hier.

L’ASDHOM, qui a «toujours demandé la libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion dont font partie les prisonniers du Hirak du Rif», a considéré que «le moment difficile que traverse aujourd’hui l’humanité toute entière et le Maroc en particulier, peut être celui d'une détente démocratique qui met fin aux violations des droits humains et ouvre la voie à un Etat démocratique et respectueux des libertés».

Face aux défis sanitaires, l'ASDHOM a souligné que «le Maroc a besoin de la contribution de toutes les régions pour y faire face. Et la région du Rif constitue notamment une composante importante dans cet effort».

«Les prisonniers du Hirak du Rif, qui ont montré une grande capacité d’encadrement peuvent jouer un rôle important dans l’effort national pour faire face à la vague épidémique qui risque de frapper le Maroc durant les semaines à venir», a insisté l'organisation. Au vu de la situation que traverse le Maroc, l’ASDHOM a alerté l’opinion nationale et internationale sur le risque sanitaire élevé au sein des prisons et son impact sur la situation des prisonniers politiques et d’opinion au Maroc.