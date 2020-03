Nouvelle parution : « La mystérieuse demande en mariage », suivi de 25 histoires vraies de Kamel Aziouali

La condition de la femme est au cœur de nombreux ouvrages littéraires, tant le sujet a toujours fait l’objet de passion jamais assouvie.

Le livre que nous proposons aux lecteurs ne déroge pas à la règle. Soulignons d’emblée que dans son rappel aux lecteurs, l’éditeur indique que tous les trois mois, la collection «Souffrances de femmes» qui parait aux éditions Rocher du Faucon, traite de la condition de la gent féminine. Vaste sujet qui exhume toutes les injustices, les torts et les dénis de droit infligés aux femmes. Dans le présent ouvrage, le lecteur est confronté à des récits inspirés de faits réels vécus en Algérie. Une compilation de récits qui évoquent,non sans une touche de réalisme et dans une prose très abordable, la situation difficile de nos mères, nos filles, nos épouses et de nos sœurs, victimes souvent expiatoires mais jamais consentantes de comportements et de pratiques d’un autre âge. On est donc loin des contes de fée, des historiettes à l’eau de rose qui servent d’exutoire à des dames qui se pâment d’aise. Les récits sont inspirés d’histoires vraies. Les noms des protagonistes ont été modifiés pour préserver l’anonymat des personnes mises en scène dans cet ouvrage qui rassemble des tranches de vie éparse mais qui ont un dénominateur commun, hélas le plus répandu, celui des souffrances faites aux femmes. Ce sont des histoires qui méritent d’être racontées parce qu’elles souvent surprenantes, amères. Elles font réfléchir, nous indignent ou nous émeuvent.

Nous sommes conviés à lire vingt cinq récits, d’apparence anecdotique, mais qui n’en révèlent pas moins l’amplitude d’une nature humaine versatile, frivole, cruelle qui s’ingénie à mener la vie dure à des femmes tellement vulnérables, désenchantées, répudiées, trahies, vilipendées. Pour mettre l’eau à la bouche du lecteur, citons à titre d’exemple, le récit intitulé : «La mystérieuse demande en mariage». Faiza, une jeune fille que la nature n’a pas comblée physiquement, d’un âge avancé, se voit subitement demandée en mariage par un jeune et bel éphèbe, de surcroit riche et appartenant à une famille opulente. Quelle ne fut sa tristesse, sa stupeur, quand elle apprend, avec le temps, ce qui a motivé cette demande de mariage.

Dans «L’horrible bonheur de Nawal», le personne mise en scène a beaucoup de chance, persuadée que chaque étape de sa vie est un bonheur plus grand que le précédent. Alors que toutes les femmes la jalousent, elle s’en inquiète. Elle trouve son bonheur étrange. Pourquoi ? Un mystère que le lecteur éludera. «L’incroyable trahison d’Assia » raconte l’histoire d’une mère de famille qui découvre que son mari a une seconde épouse. Elle l’espionne. Ce qu’elle apprend dépasse tout ce qu’elle aurait pu imaginer.

L’on pourrait supposer que dans tous les cas évoqués dans ces récits qui n’ont rien de fictif, il y a une louable intention de dénoncer des attitudes et des réflexes qui font du tort aux femmes. Vaste sujet...

Rappelons que ce livre n’est que le prélude à d’autres ouvrages du même acabit. Espérons qu’il trouvera audience auprès du lectorat.

M. Bouraib

La mystérieuse demande en mariage, suivi de 25 histoires vraies

de Kamel Aziouali.

Editions Rocher du Faucon. 156 pages.

Année 2020 / 650 DA.