Un riche programme pour les passionnés d’art

Tous les établissements culturels ont fermé leurs portes dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Nombreux sont ceux qui ont opté pour des visites virtuelles afin de garder le lien avec les passionnés d’art.

C'est le cas du musée national du Bardo et d'autres institutions qui ont mis en ligne gratuitement plusieurs œuvres cinématographiques, théâtrales et littéraires.

En effet, pour soutenir les personnes en confinement, plusieurs établissements culturels, étatiques ou privés, proposent ainsi des programmes sur le net, notamment des expositions, des pièces théâtrales, des films ou encore des visites guidées dans des musées. La galerie d’arts Le Paon propose des œuvres d’artistes algériens, des œuvres d’art illustrées de textes d’artistes pour émerveiller le plaisir des yeux des amoureux de l’art plastique, en ces périodes de confinement forcé, sur sa page Facebook. L’internaute peut, à distance, via internet se plonger et admirer les couleurs des oeuvres, en application des recommandations du ministère de la Santé et celles du gouvernement, indique Le Paon sur sa page Facebook.

Appelant les citoyens à la vigilance, la galerie leur recommande de prendre soin de leur santé et protéger par la même celle des autres. La direction du musée national du Bardo, qui a toujours interdit la prise de photos et de vidéo lors des visites, propose une petite virée en un simple clic.

Elle met sur sa page Facebook un lien vers une chaîne Youtube qui réunit plusieurs vidéos du musée. L’une des vidéos proposée est l’exposition «l’Algérie dans la préhistoire» ayant réuni les résultats de recherches archéologiques entreprises à la grotte de Taza de Jijel, au site Tin Hanakaten au Tassili N’ajjer à Djanet, ou encore sur le célèbre site de Aïn El Hanech.

La même chaîne offre également des visites dédiées à l’architecture du musée, la bâtisse remontant pour rappel au début du 18e siècle. Pour les amoureux du quatrième art, la direction du théâtre national Mahieddine-Bachtarzi et celle du théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula ont établi un riche programme également.

Le TNA a annoncé sur sa page Facebook son programme dans le cadre des mesures de prévention et de protection prises contre le coronavirus : «Nous avons préparé pour vous un programme de pièces théâtrales pour adultes et pour enfants à regarder directement de chez vous», est-il précisé à travers un statut ajoutant que «la diffusion se fera via notre chaîne Youtube et le site web www.tna.dz».

À cet effet, les amoureux des planches auront l’opportunité de découvrir à partir du 22 mars jusqu’au 3 avril prochain, de 18h à 20h, les dernières œuvres et les classiques réalisés par les théâtres nationaux.

A raison de deux séances par jour, les internautes visualiseront entres autres Torchaka, le succès du grand dramaturge, Ahmed Rezzak, GPS, une pièce théâtrale mise en scène par Mohamed Cherchal, ou encore Le Moineau de Kamel Laïche ainsi que En’naora de Kamel Bouakkaz.

En ce qui concerne le programme dédié aux enfants, la direction du TNA a sélectionné des pièces de théâtre et spectacles de contes. Des séances vidéo sont prévues chaque jour à 10h30.

Le Théâtre régional d’Oran a, de son côté, annoncé la mise en ligne de ses activités dont plusieurs pièces de théâtre et une exposition de photographies dédiées au parcours du dramaturge, Abdelkader Alloula. Par ailleurs, les lecteurs peuvent trouver leur bonheur, à travers le E-book. A cet effet, la maison d’édition Barzakh a exprimé sur sa page Facebook, le 18 du mois en cours, son entière confiance en les pouvoirs de la littérature et de l’imaginaire, y compris et surtout en ces moments difficiles. «Toute la chaîne du livre est à l’arrêt : libraires, distributeurs, imprimeurs, mais nous avons foi dans les pouvoirs de la littérature et de l’imaginaire, y compris et surtout dans ces moments difficiles», dira l’éditeur. Ce dernier précise, en outre, que «dans les jours à venir et avec l’accord de nos auteurs, nous mettrons en ligne des textes en accès libre (nouvelles, extraits de romans, courts essais). Une contribution modeste qui pourra paraître dérisoire au bien commun».

Des galeries d’arts aux bibliothèques, en passant par le théâtre et les musées, une panoplie d’initiatives ont été prises par différents intervenants pour rendre la culture accessible à toutes personnes confinées.

Sihem Oubraham