Groupe Sonatrach :En "état d'alerte maximale" contre la pandémie

Le dispositif de prévention et de sensibilisation des employés dont le nombre avoisine les 55 000 vient de faire l’objet d’une correspondance interne adressée par le P-DG Toufik Hakkar au personnel. Il explique que le durcissement des mesures préventives vise la préservation de la santé des travailleurs et à contribuer à l’effort national de protection de la santé publique. Le P-DG rappelle les premières mesures décidées dès la détection des premiers cas. Il évoque la suspension du déplacement des expatriés au niveau des installations énergétiques de Sonatrach, de même qu’une interdiction formelle de déplacement à l’étranger a été signifiée aux cadres. «Nous avons intensifié les opérations de nettoyage et de désinfection au niveau de l’ensemble de nos structures, installé des distributeurs de gel hydro-alcoolique et imposé le port des équipements de protection », indique M. Hakkar. Il sera procédé également au maintien uniquement des employés indispensables au fonctionnement des structures de production, d’exploitation et même au sein de l’administration, à la cessation des rotations pour le personnel mobilisé dans le Sud, au durcissement des conditions d’accès aux bases de vie et à la fermeture des restaurants qui sont remplacés par des distributeurs d’alimentation dans les unités opérationnelles. La direction générale a invité le personnel à apurer ses périodes de congé, souligne le P-DG qui fait part de la suspension jusqu'à nouvel ordre de l’ensemble des activités de formation et de limiter au maximum les réunions de travail. « Je vous invite à rester vigilants et être confiants quant à l’efficacité des mesures prises pour faire face au risque de propagation du coronavirus », indique le P-DG qui salue les efforts consentis par les services de santé de l’entreprise et ses structures de sécurité interne. M. Hakkar appelle les travailleurs à rester sereins, disciplinés et à ne pas verser dans l’alarmisme. L’épidémie n’a pas, pour l’heure, impacté le rythme d’activité de Sonatrach qui connaît un fonctionnement normal de l’ensemble des unités en amont comme en aval. M Hakkar rappelle que « la sensibilisation est érigée en action permanente au sein du groupe» et les directives de prévention seront actualisées en fonction de l’évolution de la situation suivie de près au niveau des cellules de crise installées au sein de l’ensemble des unités de production et d’exploitation et agissant en étroite coordination avec le comité de veille.

Karim Aoudia