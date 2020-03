Bekkat Berkani, membre de la commission nationale de veille et de suivi du Covid-19 :« L’Algérie appliquera le confinement total »

Lors d'une intervention télévisée, le membre de la commission nationale de veille et de suivi de l’évolution de l’épidémie du Coronavirus a rappelé que 20 wilayas sont touchées par le Covid-19 et soutenu que la commission de veille suit quotidiennement l'évolution de la situation sanitaire. « L'Algérie est toujours dans la phase 3 de l'épidémie. Si nous irons à la phase quatre, ceci nécessitera inévitablement le confinement obligatoire de la population. Ce serait vraiment une catastrophe sanitaire si nous atteignons ce niveau », a-t-il averti, assurant que le pays dispose d'un important stock de traitement anti-paludisme, qui peut être utilisé pour traiter ce nouveau virus en l'absence du vaccin. Il a mis en garde contre l'automédication et l'utilisation individuelle de ce médicament qui représente un risque pour la santé. Dr Berkani a indiqué que "nous sommes désaimais en guerre contre le coronavirus" et estimé qu’il est impératif d'éviter les rassemblements.

« Regardez la Chine. Si elle réussi à réduire l'incidence de l'infection, c’est grâce aux seules mesures préventives. Des experts chinois nous ont donné à ce propos des instructions sur les mesures à mettre en œuvre », a-t-il expliqué tout en appelant les citoyens à ne sortir de chez eux que par nécessité. Il a regretté la négligence de certaines personnes qui sortent dans les rues.

Le président du Conseil national de l'Ordre des médecins a reconnu des insuffisances dans le secteur de la santé qui sont connues de tous et il a insisté sur la nécessité de respecter les mesures de prévention.

Sur la cadence des tests réalisés par l'Institut Pasteur, il a indiqué que ce dernier fonctionne à pleine capacité en H24, ajoutant que d'ici peu, les annexes de cet institut seront ouvertes à Oran et à Constantine.

Salima Ettouahria