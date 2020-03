Prévention de Coronavirus: Des vasques publics à Adrar

Ça se passe à Adrar, au sud-ouest de la capitale algérienne, une jeune entreprise de nettoyage baptisée "Al-Bahda" a pris l'initiative de mise en place des vasques publics, a-t-on appris auprès la direction de la wilaya de Adrar. L'idée est venue au jeune entrepreneur M. Sid Ahmed Akacem propriétaire de "Al-Bahda Nettoyage" qui a proposé cette idée au premier responsable de la wilaya de Adrar, M. Larbi Bahloul qui a salué cette brillante initiative, a indiqué notre source. Ainsi, pas moins de cinq vasques ont été mis en place au niveau des grands boulevards et lieux de rassemblements et de marchés, dont deux au niveau du Boulvard commercial rue Nouda, qui connaissent une grande influence de la population. Ces espaces, mis en place par "Al-Bahda Nettoyage" à titre gratuit, sont alimentés en eau potable, et équipés de savons liquides et de gels désinfectants pour dans la perspective de permettre aux citoyens qui ne respectent pas le confinement de se laver les mains à tout moment. Une initiative qui mérite d'être encouragée et généralisée à travers le territoire national... bravo !

Sihem Oubraham