Coronavirus: Les stocks de pomme de terre suffisants pour plusieurs mois (ONILEV).

."L'ONILEV appelle tous les citoyens à travers le territoire national à éviter toute panique et appréhension liée à l'insuffisance de cette denrée sur les marchés, durant les jours et les semaines à venir, d'autant que plusieurs opérations de collecte se déroulent dans diverses wilayas, outre les quantités stockées de cette denrée au niveau de l'ONILEV suffisantes pour plusieurs mois", a indiqué l'Office sur sa page Facebook.Suite à la flambée des prix de la pomme de terre de consommation, durant la semaine dernière, l'ONILEV a procédé à l'approvisionnement du marché national par d'importantes quantités de cette denrée pour briser la spéculation et lutter contre la hausse des prix.

Cette opération, toujours en cours, a concerné les marchés de 21 wilayas dont 14 marchés de gros, en sus de l'ouverture de 25 points de vente directe au profit des citoyens, au prix de 30 à 40 DA/kg, d'où la baisse des prix sur les marchés.

A ce propos, l'ONILEV s'est engagé à assurer la régulation des marchés, en vue de lutter contre le monopole et la spéculation jusqu'à la fin de cette "épreuve nationale", appelant les consommateurs de la société civile à faire preuve de "cohésion et de solidarité particulièrement en cette conjoncture sanitaire que traverse le pays". (APS)