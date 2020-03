Coronavirus: les médias appelés à diffuser les informations émanant du ministère de la Santé et du Comité scientifique (communiqué)

"En cette circonstance exceptionnelle que traverse le pays et le monde entier, le ministère appelle tous les médias nationaux (presse écrite et audiovisuelle) à diffuser les informations émanant du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et du comité scientifique dont Pr. Djamel Fourar est porte-parole officiel, relatives à l’évolution de la pandémie du Coronavirus et à la situation sanitaire

générale y afférente", a précisé le ministère de la Communication dans un communiqué rendu public lundi.

"Cela intervient en application des instructions du Président de la République prises lors de la réunion du Conseil des mi

nistres, tenu le 22 mars 2020, fustigeant les voix défaitistes qui s'élèvent pour démoraliser les citoyens ainsi qu'à éviter les Fake news et la diffusion d’informations infondées", ajoute la même source.

"Tout ce qui sera diffusé en dehors de ce cadre sera considéré comme un acte alarmiste et une information tendancieuse délibérée attentant aux citoyens et à l’opinion publique, dont l’auteur assumera toute la responsabilité juridique et les poursuites judiciaires lancées à son encontre", ajoute le communiqué.

Le ministère a exprimé sa conviction que "les médias nationaux sont un partenaire à même d'instaurer un climat de sérénité et d'aider à surpasser cette épreuve difficile, que nous espérons passagère, grâce à la conjugaison des efforts de l'Etat, de son peuple et de ses institutions". Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait décidé, jeudi dernier lors de la réunion complémentaire de la séance de travail du 17 mars, de doter l'actuelle commission de vigilance et de suivi au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière d'un comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), composé de médecins spécialistes à travers tout le territoire national sous la supervision du ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière, et dont la tâche consistera à suivre l'évolution de la pandémie et à en informer l'opinion publique

quotidiennement et de manière régulière. L'épidémiologiste Pr. Djamel Fourar, Directeur général de la prévention

au ministère de la santé, a été nommé samedi Porte parole officiel de ce nouveau comité scientifique.Cette commission regroupe les ministres de la Santé et de la Communication, le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique et nombre de spécialistes, notamment en infectiologie, pharmacie et médecine préventive. (APS)