M. Salim Aggar, directeur du Centre algérien de la cinématographie : «La cinémathèque a établi un programme de sensibilisation»

Entretien réalisé par S. Oubraham

Le ministre de la Culture a lancé un appel pour geler toutes les activités culturelles, quelle est votre appréciation ?

C’est une bonne chose car la sécurité des citoyens passe avant tout. Nous avons profité de cette décision pour faire le point dans nos 10 salles en activité. Nous avons lancé un inventaire général pour l’équipement, les films et les besoins de chaque salle. Nous allons également profiter de cette situation pour faire quelques travaux nécessaires dans les salles et les bureaux. Le ministère de la Culture a demandé à toutes les institutions culturelles de travailler à distance. Ce qui est une bonne chose, donc on a établi un programme virtuel qu’on publiera quotidiennement à partir de dimanche sur les pages facebook du CAC, de la cinémathèque d’Alger et de la bibliothèque de la cinémathèque.

En quoi consiste ce programme virtuel ?

Ce programme consiste à faire connaitre la cinémathèque, ses activités, ses actions et faire le bilan de ses activités durant l’année 2019 et surtout à faire connaitre ses missions concernant les archives, sa relation avec la FIAF et surtout les grandes figures de la cinémathèque.

Quel est l'impact de cette décision sur vos activités?

L’impact est surtout commercial, car certaines salles comme celles d’Alger avaient enregistré un succès. Il y a eu beaucoup de personnes dans les salles durant les mois de décembre et janvier. C’est également un impact sur les employés qui ne savent pas s’ils doivent rester dans la salle ou rester à la maison pour se sécuriser. Mais les dernières directives du Premier ministre de limiter les activités à 50% et de suspendre les transports publics et privés, pousseront la majorité des employés à rester à la maison. Nous allons essayer d’installer des permanences pour sécuriser nos espaces et notre administration.

Quelles sont les pertes que vous avez enregistrées ?

Les pertes commerciales ne sont pas importantes quand il s’agit de la sécurité des employés et des citoyens.

Allez-vous poursuivre la campagne de sensibilisation ?

Le centre, qui gère l’ensemble des salles de répertoire de la cinémathèque, va élaborer un plan de communication pour sensibiliser sur l’importance de la prévention contre le coronavirus.

S. O.