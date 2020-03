Ferméture des Établissements culturels

Samira Sahraoui, actrice

«Une culture sans pandémie»

«La culture sans pandémie est une priorité. Tout outil est nécessaire pour sensibiliser et réduire les pertes humaines. Nous sommes en guerre à main nue contre un ennemi inconnu. Le seul moyen qu’on possède est notre volonté d’agir et de faire comprendre aux gens que c’est très dangereux. Le message important est que le seul remède pour l’instant est de demander aux Algériens de rester chez eux et d’éviter de sortir, sauf en cas d'urgence ».

Mohamed Medjroub, dit Mohamed le Suédoua, humoriste

«Restez chez vous !»

«Les gestes qui sauvent la culture actuellement en étant chez soi, c’est de nourrir les réseaux sociaux avec plein de vidéos drôles.Quand il s’agit de l’humour, il faut rester connecté pour continuer à faire vivre son art quel qu’il soit. Les outils de communication sont importants. Sans internet, on est mal en point.

Quant à mon message de sensibilisation, je dis qu'il faut rester chez soi pour limiter le danger. Il faut que tout le monde comprenne que ce n’est pas un jeu. J’ai un ami qui a perdu sa mère il y a 4 jours. C’est très sérieux. En respectant les règles d'hygiène, on règlera le problème Inch' Allah».

Ahmed Rezzak dramaturge et metteur en scène

« Le souci majeur est de sauvegarder la vie des gens »

« Quelles que soient les conséquences directes ou indirectes, la seule à prendre au sérieux aujourd’hui est de limiter la propagation du virus. Le souci majeur est de sauvegarder la vie des gens. La culture survivra. Les outils numériques sont les moyens les plus fiables dans la sensibilisation des masses. Cela a permis de maintenir le Hirak plus d’une année et à propager des mots d’ordres et des directives sans aucune direction. Ces mêmes outils ont réussi à convaincre l’ensemble des personnes à rester chez eux. Il s'agit de sensibiliser contre toute forme de dérapage ou d’inconscience vis-à-vis de cette pandémie. Il fait trouver des solutions et des idées pour éviter le pire. Nous devons adapter plusieurs aspects de notre vie quotidienne et penser à la préservation de toute vie humainee. Une nouvelle forme de culture s’installera après la fin de cette pandémie».

Fatma Zohra FaziBouaouni, artiste-peintre

«Ensemble, on va surmonter cette crise»

«J’ai constaté qu’une partie des institutions culturelles sont passées à une diffusion, via youtube, des activités culturelles qui ont eu lieu à leur niveau pour permettre aux personnes confinées de connaitre ces activités. Les réseaux sociaux jouent un rôle très important quant à la sensibilisation car aujourd’hui, presque tout le monde a un compte Facebook ou Instagram. On a des centaines d’influenceurs, youtubeurs et notamment des artistes qui sont suivis par des millions de personnes. Je pense qu’il est de leur devoir de passer des messages pour faire face à cette pandémie et cela à travers des gestes simples. Il faut rester chez soi, éviter les déplacements inutiles, créer des activités, diffuser des vidéos. Je suis certaine qu'ensemble on surmontera cette crise.

En ce qui me concerne, j’essaie d’inciter mes amis, ma famille et toutes les personnes qui ont des enfants à créer des ateliers de dessins et de peinture chez eux. D’ailleurs, le plus difficile est de trouver des moyens d'occuper les enfants. Je pense que le meilleur est la peinture qui est une thérapie pour nous. Elle nous offre la possibilité de surmonter nos peurs, angoisses et ce, à travers les couleurs».

Riadh Hadir, écrivain

«Se rassembler relève de l’inconscience pure»

«Je ne pense pas que les conséquences, quelles qu'elles soient, puissent être plus graves que des répercussions sur notre santé. Il faut savoir prioriser, surtout en période de crise, et notre préservation se trouve au plus haut sur la liste. Se rassembler, risquer la contamination et la complication de la situation et ce, pour une quelconque raison relève de l'inconscience pure, surtout avec un système médical qui souffre de tous les manquements que l'on connaît. Pour assurer une continuité de l’activité culturelle, nous pouvons tous avoir recours aux solutions numériques et aux réseaux sociaux. Cela ne nous changera pas du temps d’avant la pandémie, quand le partage et la communication culturelle par le biais d’internet étaient déjà la norme dans notre pays. Je pense également qu'il convient de ne pas sombrer dans l'alarmisme à ce sujet. Nous avons connu de longues périodes de vide culturel, qui n'était pourtant pas du à aucune crise sanitaire. Quant à la solidarité culturelle, certains acteurs du secteur la pratiquent depuis toujours. Ces femmes et ces hommes fournissent gracieusement leur aide et leur soutien à toutes manifestations qui visent à l'épanouissement du champ culturel dans notre pays. Cela n'engage que moi, mais je doute que cette épidémie les arrête. Ils continueront leur travail en respectant les consignes de sécurité et repartiront de plus belle lorsque la pandémie sera derrière nous. Soyons créatifs et solidaires car sans ces personnes, nous peinerons à exister ».

Propos recueillis par S.O.

Lyes Nezali, artiste musicien

«J’essaie de sensibiliser à ma façon»

«Je pense qu’il faut beaucoup de sensibilisation avec des numéros verts et il faut beaucoup de messages des opérateurs de téléphonie.

En tant qu’artiste, j’essaie de sensibiliser les gens à ma façon, en étant très actif sur les réseaux sociaux. Je publie des vidéos et des statuts.

Dans les messages, je dis à tout le monde de ne plus sortir de chez soi car c'est très dangereux. Certains sont inconscients et ne mesurent pas la gravité de cette maladie. Il faut prendre la Chine comme exemple et être un peu solidaire et solide et montrer aux gens qu'on est là».