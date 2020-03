Plusieurs coups de filet ont été réalisés depuis le début de la semaine grâce au renforcement du travail de renseignement et aux contrôles routiers.

Ainsi, des produits de large consommation ont été saisis ces dernières 24 heures a indiqué un communiqué de la cellule de communication. En effet, 857 quintaux de semoule et de farine ont été saisis par les gendarmes dont 142 kg étaient périmés. En outre, 44 quintaux de pâtes et 22 quintaux de légumes secs, produits qui enregistrent une forte demande, ont été saisis par les mêmes services dans des entrepôts clandestins. A cela s’ajoutent 400 kg de sucre et 650 kg de viande blanche ainsi que 1.351 kg de cachir destinés au marché noir.

Neila B.