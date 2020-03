Sétif : Une dynamique citoyenne

Des comportements rassurants après les dernières mesures annoncées par le président de la république, notamment la fermeture temporaire des cafés et des restaurants, la suspension des liaisons ferroviaires et des transports collectifs privés et publics ainsi que les lignes inter-wilayas et mis en œuvre avec rigueur et compréhension par les citoyens. A la poste où des mesures ont été prises pour éviter tout contact entre les usagers et respecter une distance suffisante, tous les guichets étaient ouverts, Abdelwahab estime que la lutte contre la propagation de ce virus est l’affaire de tous et les résultats ne peuvent obtenus que par notre confinement et notre discipline. L’exemple de la chine est là et nous devons en tirer les enseignements.» Sur le terrain de la prévention, Radio Sétif consacre ses plateaux à une série d’émissions animées par des médecins et spécialistes qui permettent aux citoyens d’exposer leurs préoccupations et de poser toutes les questions se rapportant au virus et aux règles de prévention.

De nombreux jeunes issus du mouvement associatif, des cellules de proximité et 1200 scouts parcourent les communes jusqu’aux coins les plus reculés pour sensibiliser les citoyens et les rassurer dans cette dynamique citoyenne qui gagne du terrain au moment où les pouvoirs publics locaux à leur tête le wali ainsi que les services de sécurité ne ménagent aucun effort pour préserver la santé du citoyen et répondre à ses aspirations du quotidien.

324 ressortissants Algériens rapatriés de Tunis

Deux vols d’air Algérie avec à 324 passagers sont arrivés vendredi après-midi à Sétif en provenance de Tunis.Des leur arrivée à l’aéroport du 8 Mai 1945 où se trouvaient le wali et les autorités civiles et militaires ils ont été pris en charge et transférés vers des infrastructures hôtelières à Sétif et El Eulma dotées des équipements préventifs et sanitaires à même de leur permettre de passer la quarantaine de 14 jours dans de bonnes conditions.

F. Zoghbi