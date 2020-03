Tizi-Ouzou : Initiatives pour déplacer le personnel soignant vers les établissements de santé

.C’est la démarche initiée de l’Assemblée populaire communale (APC) de Maatkas, de mettre à la disposition de ce personnel non concerné par le confinement et qui doit continuer à assurer sa mission, dans la conjoncture actuelle, les véhicules de service de cette institution, a-t-on appris, de son président Lyes Laguel. Ce même responsable élu qui a fait une annoncé sur les réseaux sociaux invitant l’ensemble des fonctionnaires du secteur de la santé résidants ou travaillant à Maatkas, de le contacter et ce dans l’optique de finaliser le recensement du corps médical et d’assurer leur transport vers les structures de santé. M. Laguel a indiqué à l’APS que l’opération de recensement est en cours d’achèvement, et un programme de déplacement du personnel soignant ne disposant d’un moyen de transport sera établit, a-t-il dit. De son côté l’APC de Boudjima a annoncé qu’elle met à la disposition de l’hôpital de Tigzirt, daïra à laquelle cette commune est rattachée administrativement, un fourgon pour assurer le transport d’une partie de son personnel, même initiative de l’APC de Souk El Tenine et dans d’autre régions de la wilaya. Des particuliers se solidarisent eux aussi avec ce personnel afin de maintenir un fonctionnement normal du secteur de la santé. C’est le cas de M. Oukrine Hocine, un citoyen de Draa Ben Khedda, photographe de fonction et bénévole au Croissant rouge algérien, qui a décidé de mettre son véhicule à la disposition du personnel soignant. M. Oukrine a indiqué à l’APS que, «suite à l’arrêt du transport en commun public et privé et des taxis collectifs, je me suis porté volontaire pour transporter les médecins de Draa Ben Khedda et ses environs, vers les établissements de santé du chef-lieu de wilaya dont le CHU Nedir Mohamed, l’hôpital cardiologie et chirurgie cardiaque de Draa Ben khedda, l’unité Belloua et les polycliniques et autres», a-t-il dit.