Algériens bloqués à l’étranger : Plus de 7.500 citoyens rapatriés

Un total de 7.515 citoyens algériens en provenance de plusieurs capitales et villes du monde, ont été rapatriées vers l’Algérie, depuis mercredi dernier, à travers des moyens de transport aérien, maritime et terrestre, dans le cadre des mesures préventives prises contre le risque de propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué dimanche le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

PUBLIE LE : 23-03-2020 | 0:00