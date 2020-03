Bordj El Kiffan, Mohammadia et Bab Ezzouar : Villes fantômes

Au fait, les habitants de ces communes à l'est d'Alger n'ont pas attendu l'entrée en vigueur des mesures prises par les autorités publiques pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus.

D’ordinaire très fréquentées par les citoyens, la cité des Bananiers qui fait face au centre commercial Mohammadia Mall, est quasi déserte.

Les propriétaires des commerces, les employés des cafétérias, restaurants et autres fast food, sont pour la plupart originaires des autres wilayas, et ont baissé rideau depuis vendredi dernier pour rejoindre leurs familles et éviter la contamination, explique Mohamed Oulhadj, habitant à la cité.

En temps normal, les trottoirs sont bondés, l’embouteillage est infernal, surtout en milieu de journée, les gens sortent des bureaux, des écoliers, des passants et autres viennent manger ou prendre un café (...) les piétons ne se bousculent pas dans la rue. Pour limiter la propagation du coronavirus, les habitants des cités des Bananiers, cité Rabia, Lido et les Tamaris doivent désormais rester chez eux. Tramway à l’arrêt, circulation au point mort, nombreux commerces sont fermés à l’exception des magasins, épiceries, pharmacies, et stations-service qui restent ouverts.

Du côté de Bab Ezzouar, même décor : rues vides, arrêts de tramway déserts. La vie dans les rues à Bab Ezzouar a connu également, un coup d'arrêt.

Quartiers désertés, grandes artères vides. Sur les routes, peu ou pas de voitures. Des véhicules de police empruntent ces axes d'habitude bondés, comme c'est le cas à la cité Rabia, non loin de l'université Houari-Boumediène.

En cette première journée de confinement, de nombreux habitants ont pris les nouvelles règles en vigueur au pied de la lettre, donnant à leurs cités, des airs de villes fantômes. Les quelques habitants qui sont sortis de chez eux, observent des règles très strictes : bavettes, gants et gel.

Dans toutes les stations de tramway, les panneaux affichent le même message : «Protégez-vous. Restez à la maison. Appelez le 30-30».

Abdelhak, rencontré au niveau de la station de tramway de la cité 5-Juillet, explique que ses voisins ont organisé une grande opération de nettoyage sans attendre l'intervention des autorités.

«Il faut envisager des actions citoyennes, c'est une question d'autogestion en ces moments de crise, on voit chaque jour à la télé ce qui se passe ailleurs, et nous sommes vraiment inquiets», dit-il, alors qu'il s'apprête à nettoyer les bancs publics juste à côté.

A Bordj El-Kiffan, la police a procédé au blocage des rues menant à l'hôtel Adghir, où l'on note la présence de ressortissants algériens rapatriés de Turquie et concernées par le confinement pour limiter la propagation du Covid-19. Le bruit des sirènes résonne d’autant plus dans les rues désertes et silencieuses.

Les parkings sont totalement vides. En effet, le grand rush des derniers jours est nettement réduit.

Les habitants sont contraints de changer leurs habitudes, certains y voient les bons côtés. Pour Mahfoud, marchand de légumes aux Tamaris, «nous devons être conscients des risques de propagation, nous savons que ce sont des mesures strictes et les gens ne sont pas habitués, mais elles sont nécessaires».

Tahar Kaidi