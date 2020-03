Désinfection des lieux publics à Alger : Des bénévoles à l'œuvre

Ils ont pris contact via les réseaux sociaux (facebook, Instagram, twiter), comme l'a précisé un des initiateurs de cette campagne, soulignant que «cette épidémie peut toucher chacun de nous, de notre famille, amis (es), ou proches. C’est l’affaire de tout le monde pas seulement celle des autorités».

Pour lui, «les autorités ne peuvent pas tout faire, alors il faut l’implication et l’aide de chacun», affirme-t-il. Les produits utilisés ont été achetés grâce à des cotisations sans aucune aide des APC ou autre structure.

«Ensemble, on pourra combattre ce virus. Soyons solidaires et unis pour notre bien et celui de nos proches», dit un étudiant à la faculté de Bab Ezzouar.

Il lance également un appel pour suivre les consignes d’hygiène, notamment le lavage des mains, les bonnes pratiques en cas de toux ou d’éternuement, l’utilisation de produit hydro-alcoolique pour désinfecter les mains et de ne sortir que si c'est nécessaire.

Ces gestes reflètent les valeurs de citoyenneté et de solidarité ancrée dans les traditions. Une vaste campagne de désinfection des lieux publics touchant les 57 communes de la capitale est menée par l’Etablissement d’hygiène urbain et de la protection de l’environnement, depuis la semaine dernière.

Cette campagne qui s’étale jusqu’au 30 avril prochain, a vu la mobilisation des brigades spécialisées dans la lutte contre les canaux de transmission en vaporisant des pesticides et des produits désinfectants.

Kafia Ait Allouache