CRA : 20.000 volontaires pour aider les personnes dans le besoin et sensibiliser

Dans une déclaration à l'APS, Mme Benhabyles a précisé que dès l'apparition des premiers cas de coronavirus en Chine, le CRA a appelé la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à renforcer ses capacités de formation et à élargir le rôle des volontaires. Compte tenu de ses moyens et de ses capacités logistiques limités, le Croissant-Rouge algérien a commencé par réaliser des brochures et des affiches de sensibilisation et de prévention contre le Covid-19, avant de lancer un appel national et international aux dons pour venir en aide aux personnes à faible revenu, a expliqué Mme Benhabyles. Grâce à cet appel, le CRA a reçu des kits de produits désinfectants qu'il a distribués aux familles nécessiteuses, a-t-elle poursuivi. Mme Benhabyles a, par ailleurs, indiqué que le Croissant-Rouge algérien avait demandé au ministère du Commerce d'adresser une correspondance aux directions commerciales au niveau des wilayas pour lancer un appel aux commerçants pour la fourniture de produits de première nécessité et de large consommation en vue d'aider les personnes dans le besoin, surtout dans la difficile conjoncture que traverse le pays.