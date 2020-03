Solidarité : Les Associations sur le terrain

La présidente de l’association de protection de l’enfance Ibtissama, Mme Belbachi, a indiqué que son association et quatre autres participent au nettoyage de l’ensemble des quartiers populaire de Bologhine. «Chacune de ces associations à mis à disposition des équipes composée d’une dizaine de bénévoles, essentiellement des jeunes», a-t-elle souligné ajoutant que cette campagne a commencé le 16 mars et devrait s’étaler jusqu’au 2 avril prochain. Sur un autre volet, Mme Belbachi a abordé la gestion de la frange juvénile. «Nous constatons que les parents ayant des élèves scolarisés sont paniqués. Beaucoup de famille ce sont confinées suscitant, au passage, des craintes pour l’avenir de leurs progénitures», a-t-elle révélé conseillant les parents de ne pas avoir peur de communiquer avec leurs enfants. De son coté, la présidente de l’association algérienne pour l’aide psychologique, Mme Hassiba Chrabta, a affirmé que, depuis le début de la crise sanitaire, les appels ont sensiblement augmenté. Elle a révélé que son association compte dans les plus brefs délais mettre en place une opération de sensibilisation en collaboration avec des psychologues. «Nous allons mettre à leur disposition des fiches pour qu’ils puissent prodiguer les meilleurs conseils afin de préserver la santé mentale des citoyens en cette période de psychose», a-t-elle fait savoir avant d’ajouter qu’elle est en contact avec des équipes suisses pour transmettre les dernières techniques de gestion de crise. «Alléger les inquiétudes quant à la maladie est notre mission. Les gens sont débordés sur le plan émotionnel est il faut les soutenir», a-t-elle soutenu. Mme Chrabta conseille de s’occuper à travers des actions positives. Pour sa part, le président de l’association des échanges entre jeune (ANEJ), Ali Sahel, a annoncé que son association en partenariat avec des bénévoles multiplient les actions sur le terrain. «Nous avons, tout dernièrement, procédé à la stérilisation et au nettoyage de l’hôtel Oasis à Hussein Dey en prévision de la mise en quarantaine des algériens rapatriés de Dubaï et Istanbul». Il souligne que l’ANEJ a pris en charge l’achat des tenues adéquates pour les bénévoles. M. Sahel a, en outre, indiqué que les équipes sur le terrain travaille en partenariat avec la direction de la santé de la wilaya. «Je suis coordinateur des opérations. A ce titre, je salue l’ensemble de nos bénévoles. Ces derniers permettent de déblayer le terrain pour le personnel médical. Il faut soutenir les pouvoirs publics pour sortir de cette crise avec le moins de perte possible », a-t-il conclu.

Sami Kaidi