Dr Khaled Mouhoub, psychothérapeute : «L’anxiété fait partie intégrante de l’expérience humaine»

Avec la pandémie de coronavirus, le mental subit les conséquences de cette nouvelle épidémie autant que notre corps entrainant un sentiment l’angoisse et l’insécurité. Que pouvez-vous dire à ce sujet ?

La pandémie du coronavirus constitue une réalité particulière et inhabituelle. Celle-ci peut affecter les personnes sur le plan physique, mais également sur le plan psychologique. Dans un tel contexte, de nombreuses personnes vivront des réactions de stress, d’anxiété et de dépression. Une épidémie mondiale est un événement traumatogène, que l'on soit directement concerné ou plus à distance. Cela nous confronte directement à la mort, ou du moins à une menace de mort. Ce genre d'événement peut générer une forte charge émotionnelle très difficile à contrôler, pouvant avoir de nombreuses répercussions sur le plan psychologique.

Alors que le virus continue de se propager à l’échelle mondiale, et que le nombre de cas diagnostiqués continue d’augmenter, l’anxiété liée à l’épidémie est également en hausse.

En tant que psychologue, j’en fais déjà le constat dans mon cabinet. Bien que le fait de ressentir de l’anxiété en réponse à une menace soit une réaction humaine tout à fait normale, un niveau d’anxiété élevé et constant peut compromettre nos ressources psychologiques en temps de crise. Et les personnes qui souffrent déjà d’anxiété et de troubles connexes sont particulièrement susceptibles de rencontrer plus de difficultés psychologiques pendant la crise du coronavirus.

Comment peu-t-on identifier cette peur et cette angoisse et comment reconnaitre les formes de cette anxiété ?

Le stress est une réponse physiologique normale à une situation anormale et fait partie intégrante de notre existence. Il permet à notre organisme de s’adapter aux multiples événements positifs ou négatifs que nous vivons, comme une naissance, un mariage, la perte d’un emploi, etc. Le stress apparaît et disparaît de lui-même, selon que l’on est en présence ou non de facteurs de stress. Par exemple, si vous êtes stressé au travail, mais que ce stress s’atténue le soir ou la fin de semaine, on peut penser que des facteurs de stress sont reliés à votre travail. Contrairement à la peur qui est une réponse à une menace définie et bien réelle, l’anxiété est une réponse à une menace vague ou inconnue. L’anxiété se manifeste lorsque nous croyons qu’un événement dangereux ou malheureux peut survenir et que nous l’anticipons. Chaque personne peut vivre de l’anxiété à des degrés et à une intensité qui lui sont propres. Sa perception de l’événement aura une grande influence sur l’intensité de l’anxiété vécue.

L’anxiété augmente proportionnellement à la quantité de choses dont on essaie de se débarrasser.

Ce qui menace notre santé déclenche la peur qui sous-tend toutes les autres craintes : la peur de la mort. Face à ces rappels de leur propre mortalité, les gens peuvent se retrouver consumés par l’anxiété liée à la préservation de leur santé, et se focaliser de façon disproportionnée sur tout signe de maladie. Beaucoup de gens craignent de ne pas s’en sortir si le virus se manifeste au travail, dans leur famille ou dans leur foyer. Ils s’inquiètent de la façon dont ils feront face à une quarantaine, à la fermeture d’une garderie ou à une perte de salaire. L’esprit humain est doué quand il s’agit de prédire le pire. Mais les recherches montrent que les gens ont tendance à surestimer la gravité des conséquences liées à des événements difficiles et, dans le même temps, à sous-estimer leur capacité à faire face et à s’adapter aux situations difficiles. Certes, le virus peut être dangereux, en raison de son taux de mortalité estimée à 10%. Tout le monde devrait donc prendre sérieusement toutes les précautions nécessaires pour lutter contre sa propagation. Mais il faut garder à l’esprit que les humains ont tendance à exagérer le danger associé à des menaces inconnues par rapport à celles qu’ils connaissent déjà, comme la grippe saisonnière ou les accidents de voiture. La couverture médiatique constante contribue au sentiment de danger, ce qui entraîne une peur accrue et une escalade du danger perçu. L’anxiété peut prendre de nombreuses formes. Sur le plan physique : sensation d’étouffer, cœur qui bat plus vite, étourdissements, nausées, difficultés de sommeil importantes, diminution de l’appétit pouvant être associée à une perte de poids. Il peut aussi y avoir un manque d’énergie et une fatigue marquée ou un épuisement,

Sur le plan psychologique et émotionnel, il y a l'anxiété et les peurs envahissantes, la sensation de panique lorsque vous entendez parler du virus.

On peut déceler des pensées négatives envahissantes, une perte de plaisir et un manque d’intérêt envers les activités que vous avez l’habitude d’apprécier. Sur le plan comportemental, il y a la difficulté à assumer les tâches quotidiennes, l'évitement de toute personne extérieure à la maison en raison d’une crainte de contagion, la surveillance constante des symptômes reliés au virus. Peuvent aussi apparaitre des pleurs intenses et fréquents, l'irritabilité et l'agressivité, à côté des conflits avec l’entourage ou le manque de concentration. D'autres signes : fumer plus que de raison, manger un peu trop ou abuser des séries et films. On peut aussi chercher du réconfort en permanence auprès de ses amis, de sa famille ou de spécialistes de la santé. Cela peut aussi se traduire par la consultation obsessionnelle des flux d’informations en ligne, dans l’espoir de calmer ses craintes. Bien que ces comportements puissent aider momentanément, ils peuvent aggraver l’anxiété à long terme. Leurs stratégies d’évitement se retournent presque toujours contre eux.

Quel conseil donneriez-vous aux citoyens pour ne pas céder à la panique et réduire cette anxiété ?

Pour réduire l’anxiété liée à cette actualité, je recommande de limiter l’exposition aux informations sur le coronavirus à 30 minutes par jour, maximum.

On ne doit pas oublier qu’on est plus anxieux lorsqu’on est confrontés à des situations qu’on ne peut pas comparer à une situation connue.

C’est là le cercle vicieux, qui rend les choses encore plus terribles à vivre.

On doit laisser plutôt les pensées, les sentiments et les sensations physiques liées à l’anxiété nous envahir temporairement, en acceptant l’idée que l’anxiété fait partie intégrante de l’expérience humaine.

Lorsque des vagues d’anxiété liées à l’épidémie affluent, il est souhaitable de prendre des notes ou de décrire cette expérience aux autres, sans aucun jugement.

Résister à l’envie de fuir ces pensées ou ces sensations, ou d’apaiser les craintes en s’informant de façon compulsive.

Paradoxalement, faire face à l’anxiété sur le moment aide à l’apprivoiser sur le moyen terme.

Essayons de nous connecter à ce qui a du sens pour nous, à ce qui compte dans votre vie, qu’il s’agisse de spiritualité, des relations avec nos proches ou de l’engagement pour une cause qui nous tient à cœur.

Démarrer un projet important que nous avons remis à plus tard, et embrassons pleinement nos choix de vie.

Se concentrer sur le «pourquoi» de la vie ou chercher à le découvrir peut aider à surmonter une anxiété inévitable en cette période de crise.

Si on se sent concerné, il faut rechercher une aide professionnelle auprès de notre médecin ou d’un professionnel de la santé mentale. La thérapie cognitivo-comportementale et certains médicaments peuvent aider à traiter efficacement les problèmes d’anxiété.

Propos recueillis

par Farida Larbi