Équipes nationales des jeunes : Zetchi revient sur la détection des talents

Le premier responsable du football en Algérie a fait savoir qu’il y a une vraie distinction à faire entre le travail qui se fait au niveau de la sélection de jeunes des académies.

«D’abord, on ne forme pas au niveau des sélections, ces dernières fonctionnent en regroupement et il est évident que suite aux éliminations de nos équipes de jeunes pour l’édition de Coupe d’Afrique 2019, nous avons opté pour des compétences locales. Nous avons installé des staffs locaux qui connaissent bien le football des jeunes ici en Algérie et à qui nous avons assigné l’objectif de nous qualifier aux prochaines compétitions africaines», a-t-il fait savoir. Kheireddine Zetchi a souligné que les sélections de jeunes ont pris de la consistance, et qu’il est «difficile de passer d’une situation où on ne gagne pas et sans la moindre performance à une situation où on doit avoir des résultats en extrême urgence».

Par ailleurs, le président de la FAF a rassuré quant aux compétences de l’instance fédérale et sa capacité de relever les défis aux prochaines échéances footballistiques. «Nous avons une DTN forte et où il y a un travail de fond qui se fait. Le plus important c’est d’avoir une organisation dans notre DTN et une capacité à sélectionner des jeunes et construire des sélections nationales», a-t-il rassuré. L’interlocuteur a en outre appelé à travailler dans la continuité et d’asseoir une plate-forme solide pour chaque technicien qui pourrait driver les Verts. «Concernant les staffs techniques, ils trouveront une base organisationnelle sur laquelle ils pourront s’appuyer et c’est le plus important au niveau des jeunes. Il faut être dans la continuité de la construction jusqu’au jour où on arrivera à trouver l’équilibre au niveau des résultats», a-t-il lancé. Et pour détecter les pépites d’origines algériennes qui pourraient renforcer les rangs des Fennecs, le président de la FAF a déclaré qu’une petite cellule d’Algériens est active en France pour essayer de renforcer les sélections par des jeunes algériens évoluant à l’étranger.

Kader Bentounès