Grand angle : Vers une «pause humanitaire» ?

Jusqu'ici, sommets et rencontres de tous genres n'ont pu raisonner les parties en conflit à faire taire les armes et emprunter le chemin du dialogue pour mettre fin à cette guerre fratricide. Pourtant, une chance de voir réaliser une pause humanitaire semble pointer du nez avec la pandémie du Covid-19. En effet, le Gouvernement d'union nationale (GNA), basé à Tripoli, vient d'annoncer un couvre-feu nocturne et la fermeture des lieux publics pour se prémunir contre le fléau du moment. Un appel à peine audible pour le moment, étouffé par les bruits de canons et crépitements de balles dans le sud de la capitale libyenne. Une initiative qui a permis au Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de rebondir pour féliciter cette décision et qualifier de «réponses positives» par le GNA et les forces du maréchal Khalifa Haftar, «aux appels en faveur d'une pause humanitaire lancés par l'Onu le respectivement les 18 et 21 mars, pour arrêter les combats». L'espoir du SG de l'Onu et de la communauté internationale et de voir cette démarche se traduire «par une cessation des hostilités immédiate et inconditionnelle» puis «un cessez-le-feu durable». «Au vu de la situation humanitaire déjà désastreuse en Libye et du possible impact de la pandémie du Covid-19, le Secrétaire général appelle les parties à unir leurs forces pour faire face à la menace et garantir un accès sans entrave à l'aide humanitaire dans tout le pays», ajoute le texte d'Antonio Guterres. Malgré l'absence de cas confirmé par le GNA et son rival de Benghazi, le gouvernement al Sarraj a, dans une démarche préventive, décrété un couvre-feu à partir d'hier, de 18h00 locales (16h00 GMT) à 6h00 du matin, en ordonnant aussi la fermeture durant la journée des restaurants, cafés et salles de fêtes et l’interdiction des cérémonies funéraires et de mariage. Mais jusqu'à présent, malgré une sensible diminution de l'intensité des combats, la trêve instaurée le 12 janvier dernier demeure fragile. Le virus de la paix finira-t-il par prendre racine dans ce pays qui compte déjà plus de 1.000 morts et 150.000 déplacés depuis le lancement début avril dernier de l'offensive du maréchal Haftar contre Tripoli.

M. T.