Référendum constitutionnel et les législatives en Guinée : Début du scrutin mouvementé

À Ratoma, dans la banlieue de Conakry, des jeunes ont attaqué des gendarmes devant des bureaux de vote dans une école. Une autre école dans la même zone a été attaquée et le matériel électoral saccagé, en l'absence d'électeurs, selon des médias. Le référendum constitutionnel et les législatives avaient été reportés à la dernière minute, il y a trois semaines, dans un climat de vives tensions. C'est surtout la Constitution qui déchaîne les passions. Depuis mi-octobre, des dizaines, voire des centaines de milliers de Guinéens sont descendus dans la rue contre l'intention prêtée à M. Condé d'essayer de se succéder à lui-même fin 2020. Au moins 31 civils et un gendarme ont été tués. Des dizaines d'opposants ont été arrêtés et jugés. Les brutalités policières sont constamment dénoncées. M. Condé, 82 ans, a été élu en 2010 et réélu en 2015. L'actuelle Constitution limite à deux le nombre de mandats, la nouvelle que propose M. Condé également. Mais, accusent ses opposants, elle lui permettrait de remettre son compteur à zéro. M. Condé assure qu'il s'agit de doter son pays d'une Constitution "moderne". Elle codifierait l'égalité des sexes, interdirait l'excision et le mariage des mineurs. Elle veillerait à une plus juste répartition des richesses en faveur des jeunes et des pauvres. Les remises en cause internationales quant à la crédibilité du vote se sont succédé, étayées par la présence sur les listes électorales de 2,5 millions de noms douteux, soit le tiers du fichier. Les recommandations des organisations internationales sur le fichier ont été «intégralement prises en compte», a affirmé le président Condé, dans un discours publié samedi sur la page Facebook de la présidence guinéenne, assurant des scrutins «transparents». L'ONU a appelé vendredi à un processus «pacifique et transparent» et à un dialogue entre acteurs

politiques.