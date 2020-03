Journée mondiale de l’eau : Report de plusieurs manifestations à cause du coronavirus

Le secteur des ressources en eau a décidé de reporter les différentes manifestations et festivités programmées dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’Eau, le 23 mars, avec le maintien des activités de sensibilisation dans les médias et sur les réseaux sociaux ainsi que les campagnes publicitaires, en application des instructions du gouvernement de reporter toutes les manifestations afin de limiter la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus, a indiqué à l’APS, le ministre des Ressources en eau, Berraki Arezki.

Dans un entretien accordé à l’APS, M. Berraki a affirme que son ministère avait inclus, dans son agenda reporté jusqu’à l'endiguement de la pandémie, l’organisation d’un colloque international sur l’impact des changements climatiques sur les ressources en eau dans la région méditerranéenne, qui sera sanctionné par plusieurs recommandations afin d’assurer cette ressource aux générations futures.

Les festivités prévues englobent des activités liées à l’économie de l’eau avec des procédés modernes et innovants.

Ainsi, plusieurs projets innovants seront présentés, en tentant d'assurer l'accompagnement et la vulgarisation de ces solutions, ainsi que des activités pour les enfants et les jeunes et des sorties sur le terrain.

L’Agenda de cette journée compte également l’organisation d’une journée d’information avec les journalistes sur les différentes étapes d’acheminement de l’eau à partir de sa source jusqu’au citoyen, afin de leur donner une idée sur les efforts déployés pour assurer cette source au citoyen, a ajouté le ministre.

Des activités sont également prévues, à travers les différentes wilayas, en coordination avec les directeurs des ressources en eau de chaque wilaya, après la maîtrise de la pandémie et le retour de la situation à la normale.

A une question relative à l'impact de la pandémie sur la moyenne de consommation de l'eau, le ministre a indiqué que le secteur n'a pas encore relevé cet impact, car il faut encore des mois pour pouvoir effectuer une évaluation de la situation, rassurant les citoyens quant à la disponibilité des ressources en eau en quantités suffisantes pour l'assainissement et la désinfection des rues et places publiques.

Le ministre a saisi l'occasion pour exhorter les citoyens à faire preuve de vigilance et à respecter les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour empêcher la propagation de la pandémie.