Arezki Berraki, ministre des Ressources en eau : 50% de pertes à cause des fuites et des branchements illicites

Le ministre a précisé que «ces pertes sont principalement dues aux fuites et aux branchements illicites ou anarchiques, outre les pertes commerciales, relevant que la quantité d'eau potable facturée «s'élève à 1,8 milliard mètres cubes/an (4,5 millions de mètres cubes/jour) sur une production totale de 3,6 milliards de mètres cubes par an.

Le secteur s'attelle, a-t-il ajouté, à atteindre un taux de 80% en matière de préservation des eaux à travers la réparation, à moyen terme, des fuites.

Selon le ministre, le phénomène des branchements illicites est inacceptable pour les citoyens, car influant sur le quota des autres et sur leur droit à l'eau potable, d'où la nécessaire utilisation de techniques modernes pour recenser et dénoncer ces branchements en coopération avec les autorités locales de chaque wilaya. Dans ce cadre, une application sera «bientôt» mise à la disposition des citoyens dans le but de contribuer au signalement des fuites et pertes d'eau et localiser les équipes d'intervention pour pouvoir dépêcher l'équipe la plus proche pour remédier à la fuite et suivre l'intervention des équipes en temps réel, a-t-il détaillé.

Cette application qui devra être lancée à partir de la wilaya de Blida une fois la situation sanitaire stabilisée, contient un programme GPS interactif «City leaks», disponible sur Playstore.

Il a été procédé, dans ce sens, à la mise en place d'un centre de contrôle à même de suivre les signalements des citoyens et les interventions des équipes de l'ADE et de SEAAL, ayant pour objectif la prise en charge des fuites, la réduction de la durée d'intervention et l'implication du citoyen dans l'opération d'économie de ce précieux liquide. Répondant à une question sur l'efficacité des missions de la police des eaux sur le terrain, le ministre a fait savoir que le secteur œuvre actuellement à la révision du statut juridique de la police des eaux à même de renforcer son rôle, soulignant que cette dernière ne porte pas la qualité de police judiciaire, par conséquent son intervention était souvent limité et exigeant l'intervention des autorités judiciaires.

Le secteur s'attelle, en outre, à l'introduction de nouvelles techniques consistant en la réhabilitation des réseaux à travers la gestion des canalisations à distance et la gestion automatique des zones de fuites, outre la création de filiales spécialisées devant prendre en charge les opérations de maintenance des équipements, du matériel et des canalisations à même de protéger les projets et les structures en cours de réalisation.

Le ministre a insisté sur l'impérative sensibilisation des citoyens quant à l'importance d'ancrer une culture environnementale pour préserver l'eau, vu le gaspillage de cette ressource en raison de l'utilisation des techniques traditionnelles d'irrigation agricole, d'où l'impératif de trouver des mécanismes à même d'imposer les techniques modernes aux agriculteurs.

Une filiale mixte pour la fabrication de compteurs intelligents

A une question sur la modernisation des équipements et moyens de raccordement des ressources hydriques, le ministre a affirmé que le secteur a rouvert le dossier des compteurs intelligents avec lesquels des essais pilotes sont effectués pour vérifier leur efficacité dans le cadre d’un programme supervisé par l’Algérienne des eaux (ADE).

Il est prévu la création d’une filiale mixte de l’ADE chargée de la fabrication de ces compteurs intelligents en partenariat avec le Centre de développement des technologies avancées (CDTA) qui a développé un compteur intelligent pour le compte de Sonelgaz, ou d'un investisseur privé.

Ce compteur sera généralisé aux reste des clients, une fois adopté et conformément aux moyens financiers disponibles.

Ces techniques modernes de gestion à l’image de la télécommande, de la réhabilitation des réseaux de distribution dans les villes et du système de détection géographique, peuvent contribuer à réduire de 30% les fuites d’ici à 2030.

Sur la possibilité d’intégrer le système des robinets automatiques et de récupérer les eaux pluviales dans chaque maison, M. Berraki a indiqué que «tant que le prix de l’eau est loin de ‘‘son véritable coût’’, le citoyen ne consentira aucun effort dans ce sens», soulignant que cette situation n’empêchera pas le secteur de s’employer à sensibiliser les gens pour préserver cette ressource et utiliser des moyens économes en eau même dans les maisons».