Nouvelles mesures de lutte et de prévention : Les entreprises et les administrations s’adaptent

A ce propos, la démobilisation de 50% du personnel et l’octroi de congés exceptionnels aux femmes enceintes et aux mères sont parmi les options retenues surtout pour les administrations.

Les entreprises à caractère économique ont également adhéré à cette démarche. C’est le cas à Naftal dont les services administratifs sont les plus concernés par ces mesures, indique son chargé de communication Djamel Cherdoud. Il expliquera que la mise en congé exceptionnel de la moitié des effectifs est «laissée à l’appréciation des responsables des structures internes qui doivent aussi veiller au maintien de l’activité».

A l’instar d’autres entités économiques et administratives, Naftal a également procédé à l’installation d’une cellule de crise placée sous l’égide de son directeur général. C’est aussi le cas de la Banque d’Algérie dont la cellule de crise, composée de sept membres et présidée par Goubi Mohamed Lahbib est chargée de tout mettre en œuvre pour garantir la continuité du service public, la protection des agents contribuant à la lutte contre la propagation du Covid-19. Une note de la direction des ressources humaines de la Banque d’Algérie recommande aux responsables des structures internes d’envisager la mise en congé exceptionnel par alternance des employées mères d’enfants en bas âge. La direction générale de Sonatrach se conforme de même aux nouvelles mesures et le départ en congé par anticipation figure parmi les options retenues. «La compagnie Air Algérie applique dans leur intégralité les nouvelles mesures décidées par le président de la République» fait savoir de son côté le chargé de communication Amine Andaloussi. S’agissant de la démobilisation de 50% des employés, il explique que celle-ci est appliquée notamment par le recours à la consommation des reliquats de congés. Ces nouvelles mesures sont applicables dans tous les services, excepté celui de la maintenance, fait savoir notre interlocuteur. La compagnie a en effet saisi l’opportunité de la suspension des vols pour procéder, d’une part, à une révision générale de ses appareils et consolider, d’autre part, les actions de nettoyage et de désinfection des appareils. Sur un autre volet, la suspension depuis hier des transports en commun a également impacté sur le fonctionnement des entreprises et des entités administratives.

A ce propos, Ghomri Smain, Pdg du Groupe Algérien de Transports maritimes (Gatma) affirme que 40% de son personnel ne s’est pas rendu au bureau hier en raison de l’absence des moyens de transport. «Comme nous n’assurons pas le transport du personnel et qu’une prime est accordée à la place, la suspension des transports en commun est pour nous problématique». Le recours au travail à distance est aussi l’un des mécanismes auxquels ont eu recours certaines entreprises en vue de mieux s’adapter au dispositif de lutte contre le coronavirus. C’est le cas de la société Adex Technology qui a recours à ce procédé.

Karim Aoudia