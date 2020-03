Coronavirus : Le patronat mobilisé

En effet, les organisations patronales n’ont pas attendu le signal pour mobiliser leurs moyens et capacités au service des pouvoirs publics.

Une action de solidarité qui, au demeurant, s’impose en pareilles circonstances et qui exige que, l’ensemble des acteurs, et partenaires sociaux et économiques soient aux côtés de leur Etat. En sa qualité de partenaire social et économique, la Confédération générale des entreprises algériennes, par la voix de sa présidente, Mme Saïda Neghza, annonce sa participation à l’effort national de lutte contre cette épidémie qui prend de l’ampleur. La CGEA a initié dans ce sens, une large opération, avec le concours et le soutien de ses présidents de wilaya, pour recueillir toutes sortes d’aides, en nature, dont les denrées alimentaires de base, les effets vestimentaires et les produits de nettoyage corporels et de surface et, les produits multiples d’hygiène. Des opérations de distribution des produits recueillis seront organisées, suivant les besoins exprimés, en coordination avec les professionnels de la santé et les organisations concernées. «Pour nous, cette épreuve difficile requiert des sacrifices par tout le monde et la santé de nos citoyens passe évidemment avant toute autre chose. Il est de notre devoir, en tant qu’acteurs économiques, de nous adapter et d’adapter notre outil de production avec toujours le souci de préserver la santé et la vie de nos employés», nous a confié Mme Saïda Neghza. Et d’affirmer que «Concernant les salaires, nous sommes favorables à la libération des employés dont la présence n’est pas indispensable, ainsi que ceux présentant des pathologies les fragilisant». Aussi, «Nous sommes en attente de mesures gouvernementales pour supporter une partie des sacrifices, à travers des mécanismes d’allégement, si la situation venait à perdurer» ajoutera la présidente de la CGEA. Et d’insister : «Pour les autres, ils doivent continuer à travailler pour l’intérêt de tout le monde, pour subvenir aux besoins quotidiens de la population, notamment les laiteries, les fabricants de produits d’entretiens et d’hygiènes, les produits de santé, les chantiers sensibles (priorités de l’Etat)». Mme Neghza sait l’opportunité pour «appeler tous les opérateurs à la solidarité nationale» précisant que «plusieurs actions ont été déjà entreprises» comme «la mise à la disposition du Département de la Santé, la clinique Kacel/Réghaïa, le complexe hôtelier Zina Beach/Mostaganem, les Jasmins/Oran». Par la même occasion, «Des opérations d’achat et de collecte de produits de protection tels que les gants, les masques, les casaques, les gels hydro-alcooliques, ainsi que les produits agro-alimentaires sont lancées, pour leur distribution gratuite, au profit des établissements de santé, en coordination avec les walis», nous a indiqué la présidente de la CGEA. La confédération nationale du patronat algérien a pour sa part pris les devants en mettant en place des mécanismes chargés de coordonner et de suivre la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement. M. Mohand Naït Abdelaziz nous a déclaré à ce propos que le bureau national de la CNPA a tenu deux réunions à l’effet de situer les missions de chacun. Aussi, des consignes ont été données pour assurer la continuité du travail en dépit des difficultés que rencontrent nos PME. «On doit faire face à la situation et les PME s’emploient à assurer la disponibilité du produit». Aussi, «le choix volontaire» a été laissé aux employés, notamment ceux concernés par les mesures du gouvernement d’assurer ou pas le travail». Selon le président de la CNPA, «il faut agir sur le terrain». L’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) a appelé, en ce qui la concerne, les entreprises algériennes, en particulier celles du BTPH et les fabricants des matériaux de construction, à mettre en congé exceptionnel, leurs employés, dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus, pour une période d’au moins 15 jours, en maintenant leurs salaires, et ce, dans le but de préserver leur santé et celle du reste de la population. L’association a lancé par la même occasion un appel «aux autorités publiques, à l’effet de promulguer des ordres de services d’arrêt des travaux pour ne pas pénaliser les entreprises». Le Forum des chefs d’entreprise s’est inscrit dans cette démarche en se conformant aux mesures préventives décidées par les pouvoirs publics. Le FCE s’engage également à contribuer à l’effort des pouvoirs publics en matière de mobilisation et de sensibilisation des citoyens tout en exprimant son entière disponibilité à mettre ses capacités au service des pouvoirs publics, dans la mesure de ses moyens signalant au passage que la crise du coronavirus va encore aggraver la situation des entreprises. Un message clair à l’endroit du gouvernement pour soutenir ces dernières.

D. Akila