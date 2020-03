Ouverture de points de vente de semoule dans les différentes communes d'Alger

Le choix des espaces et des sites de vente de semoule sera déterminé en coordination avec les Présidents de l'Assemblée populaires communales (P/APC) et les walis délégués des circonscriptions administratives, a expliqué la même source, estimant que cette mesure devrait rassurer les citoyens quant à la disponibilité et les prix de ce produit vital.

En vue de mener à bien cette opération, la direction du commerce d'Alger a mobilisé des équipes de contrôle de qualité et de répression de la fraude dans le cadre des dispositions de protection des consommateurs, a-t-il fait savoir.

APS