«Dans le cadre de la baptisation des structures et bâtisses relevant du ministère de la Défense nationale des noms des chahid et moudjahidine de la glorieuses guerre de libération, le commandant de la 1re RM, le général-major, Ali Sidane a supervisé, jeudi 19 mars 2020, une cérémonie de baptisation du siège du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Médéa du nom du chahid Hamdani Abdelaziz, en présence des autorités militaires et civiles et de la famille du chahid».

La cérémonie était une occasion pour distinguer les proches du chahid en leur offrant un portrait et des présents symboliques, a conclu le communiqué.