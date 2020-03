Plusieurs structures baptisées de noms de chouhada et moudjahidine

Il s'agit du onzième établissement ministériel de réserve générale de l’intendance à El Harrach qui porte désormais le nom du feu moudjahid Djaghri Mohamed Cherif, de l'Etablissement central de rénovation du matériel des transmissions baptisé du nom du feu moudjahid Laghouati Abderrahmane et du Service national des garde-côtes (SNGC) du Commandement des forces navales baptisé du nom du chahid Aouari Mahfoud.

Le commandant de la Première région militaire (PRM), le général major, Ali Sidane, a présidé une cérémonie lors de laquelle le onzième établissement ministériel de réserve générale de l’intendance à El Harrach a été baptisé du nom du feu Moudjahid Djaghri Mohamed Cherif, et ce, en présence des autorités militaires et civiles et la famille du moudjahid qui a reçu à la fin de la cérémonie des cadeaux et présents symboliques.

Le général major Lachkhem Abdelkader, chef du département des Transmissions, Systèmes d'information et Guerre électronique, a présidé une cérémonie lors de laquelle l'Etablissement central de rénovation du matériel des Transmissions a été baptisé du nom du moudjahid décédé Laghouati Abderrahmane, en présence des autorités militaires et civiles et de la famille du moudjahid qui, à la fin de la cérémonie, a reçu des cadeaux symboliques.

Dans le cadre des activités de célébration du 58e anniversaire de la fête de la Victoire, le général major Haouli Mohamed Larbi, commandant des forces navales a présidé également une cérémonie lors de laquelle le siège du service national des garde-côtes du Commandement des forces navales, a été baptisé du nom du chahid Aouari Mahfoud, en présence de la famille du chahid qui a été distinguée par le commandant des forces navales.