Pr Ismaïl Mesbah, président de l'Association algérienne d'infectiologie : «La prévention, seule arme efficace disponible pour le moment»

Spécialiste en infectiologie à l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des maladies infectieuses El-Hadi-Flici (El-Kettar), le Pr Mesbah a expliqué qu'en cette conjoncture, la prévention, qui est la «meilleure et seule arme pour combattre cette épidémie de plus en plus propagée dans le monde» est de mise, rappelant que les scientifiques ne sont toujours pas parvenus à un remède ou un vaccin contre ce virus.

L'expert a appelé, à ce propos, à prendre en considération les mesures recommandées par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, à l'exemple du lavage des mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes ou à l'aide d'une solution hydro-alcoolique. Afin de se prémunir et protéger son environnement, le Pr Mesbah a mis l'accent sur l'impératif respect de la distance séparant les individus en cas de sortie pour subvenir aux besoins, une distance d'un mètre au moins, rappelant qu'il est tout de même nécessaire de faire preuve de civisme et de responsabilité face à ce danger qui guette le monde entier.

Quant à l'hygiène de son environnement, le médecin a souligné l'obligation d'essuyer et de nettoyer les espaces en contact avec les mains, à l'instar du téléphone portable, de la tablette, de l'ordinateur ou encore des poignées. En cas de toux ou d'éternuement, il est recommandé d'utiliser un mouchoir à usage unique ou à son coude fléché pour éviter toute transmission en cas de contamination, a-t-il poursuivi. Selon le Pr Mesbah, la conjugaison des efforts contribue grandement à limiter la propagation du virus, en réduisant, bien entendu, le contact entre les personnes, en évitant de se serrer la main ou de s'embrasser, et en protégeant le personnel soignant pour lui permettre de poursuivre la prise en charge des citoyens.