Croissant-Rouge Algérien : Les bénévoles sur le terrain

Ces campagnes ont été saluées par les citoyens qui ont chaleureusement encouragé les bénévoles.

Rencontré, hier, au siège du CRA, Ahmed, bénévole et chef d’une équipe de volontaires, a affirmé que « cette opération a commencé sur les réseaux sociaux pour informer le plus grand nombre de personnes sur les symptômes de la maladie et donner des conseils et des consignes pour éviter la contamination », rappelant qu’une cellule de crise a été très rapidement installée au CRA pour coordonner les efforts et orienter les bénévoles. Ahmed a souligné que, depuis quelques jours, ces équipes sont passées à un stade supérieur en optant pour une campagne de proximité plutôt agressive, en procédant à des affichages. « Nous avons également distribué des flyers. D’ailleurs, nombreux sont les bénévoles qui nous ont rejoints depuis », rappelant que le Croissant-Rouge algérien compte quelque 20.000 volontaires. « Pour la commune d’Alger-Centre, nous sommes au nombre de 50 », a-t-il ajouté. Interrogé sur la situation pandémique qui prévaut actuellement, le chef des volontaires du CRA dit avoir constaté lors des différentes opérations une certaine inquiétude auprès des citoyens au fil des jours. « C’est normal que les gens s’inquiètent, mais il ne faut en aucun cas céder à la panique et à la psychose. Je profite de cette occasion pour appeler les citoyens au calme et à la retenue et à respecter scrupuleusement les mesures barrières ». Quid cependant des actions entreprises sur le terrain ? A cette question, notre locuteur a révélé qu’à Médéa, le CRA a contribué à la mise en place d’un atelier de confection de masques. « A présent, nous participons à des opérations de désinfection des quartiers et des lieux fréquentés comme les banques…»

Le Croissant-Rouge a également participé à l’accueil des ressortissants algériens résidant à l’étranger au port d’Alger. Sur le registre du confinement, Ahmed s’est montré ferme : « Un seul mot : restez chez vous car la maladie n’a pas de remède. » Impliqué dans cette action humanitaire, Yanis, étudiant en génie mécanique à Bab-Ezzouar, et bénévole à ses heures perdues, est pressé de mettre sa combinaison pour apporter son concours à la lutte contre le Covid-19. « Depuis le début de cette crise sanitaire, nous multiplions les actions de sensibilisation. Nous investissons beaucoup le terrain pour expliquer aux citoyens comment bien se laver les mains », a-t-il affirmé, se disant fier de s’être engagé en qualité de bénévole pour l’intérêt général. Pour sa part, Moncef, étudiant en électronique de 22 ans, explique comment il a rejoint cette armée de volontaires. « J’ai vu une multitude de vidéos sur Internet et j’ai décidé de m’engager comme bénévole et plusieurs amis veulent me rejoindre. Ils seront les bienvenus en cette période de crise sanitaire. En tous cas, je ferai tout pour les convaincre de faire vite», a-t-il noté entre deux opérations de remplissage de désinfectant et de vinaigre blanc. « Avec le coronavirus, c’est l’une des armes pour y faire face », a ajouté Moncef avec un sourire qui en dit long sur la passion qui l’anime.

Sami Kaidi