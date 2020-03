Déstockage de pomme de terre : 250 quintaux à Tiaret...

Farah Mekdiche a indiqué que l’approvisionnement a été finalisé, vendredi soir, à partir des chambres froides de la wilaya d’Aïn Defla, concrétisant ainsi les instructions du ministre de l’Agriculture mais aussi du ministre du Commerce, et ce, pour ravitailler les marchés en produits de base afin de stabiliser les prix et empêcher la spéculation.

Mme Mekdiche a souligné qu’une partie de cette quantité a été mise en vente directement au niveau du marché couvert de Zaâroura, vendredi soir, le reste sera livré aux zones dépourvues de marchés couverts, à travers la wilaya.

Elle a indiqué que la pomme de terre a été vendue à 35 dinars le kilo et que les prix de ce produit se stabiliseront dans les marchés de gros et de détail, selon les données recueillies, ajoutant que des efforts sont déployés pour assurer la disponibilité de ce produit à travers l’ensemble du territoire de la wilaya de Tiaret. Mme Mekdiche a également appelé les commerçants à « vendre à des prix raisonnables, dans les circonstances actuelles qui nécessitent l’entraide et la solidarité entre les différentes franges de la société». D’autre part, des instructions ont été données aux minoteries de la wilaya pour approvisionner les commerces de gros et de détail en semoule, en plus de quotas hors de la wilaya pour renforcer le stock de la wilaya de Tiaret. Mme Mekdiche a indiqué que «la wilaya de Tiaret connaît actuellement une stabilité dans la distribution du lait, de la farine et de différents produits de base». La Direction du commerce compte, dans le cas où la situation perdurerait, ouvrir des points de vente de semoule et de farine directement aux citoyens, et ce, afin de stabiliser le marché, a-t-elle précisé, ajoutant que «tous les agents du commerce sont mobilisés, tout au long de la semaine, pour contrôler les marchés et lutter contre d’éventuelle spéculation».

… 2.200 tonnes à Médéa…

Une quantité estimée à 2.200 tonnes de pomme de terre sera déstockée, dans les tout prochains jours, à Médéa, et vendue directement aux citoyens, dans le but de réduire toute pratique spéculative sur ce produit et garantir l’approvisionnement régulier du consommateur, a-t-on appris hier auprès de la direction locale du commerce.

Une première quantité de 180 quintaux de pomme de terre sera mise à la disposition des consommateurs, dès samedi, au niveau de trois points de vente réglementés, aménagés spécialement pour la circonstance, a-t-on indiqué.

Les points de vente en question sont implantés dans les quartiers de «Ain-Dheb», «Tniet-el-Hdjar» et «Tahtouh», principaux carrefours commerciaux du chef-lieu de wilaya, où la vente se fera, selon la même source, directement par les producteurs locaux de pomme de terre. Afin de lutte contre les pratiques spéculatives qui ont tendance à apparaître dans cette conjoncture de pandémie du coronavirus (Covid-19), la pomme de terre sera cédée à un prix fixe de 35 DA le kilogramme, a-t-on signalé, ajoutant que des agents de contrôle vont veiller au respect de ce prix et à l’approvisionnement régulier de ces points de vente.

Cette vente directe, mise sur pied avec le concours de la direction locale des services agricoles, sera généralisée prochainement à d’autres grandes agglomérations urbaines de la wilaya pour garantir aux citoyens ce produit de base et à un prix accessible, a-t-on conclu.

… 406 tonnes à El Tarf

Une quantité de 406 tonnes de pomme de terre a été mise sur le marché local d’El Tarf, dans le cadre de la lutte contre les pratiques spéculatives et la régulation du marché, a-t-on appris, hier, du directeur local des services agricoles (DSA).

Décidée conjointement par la direction du commerce et un opérateur privé spécialisé dans le stockage exerçant dans la commune d’ El Chatt, cette opération a porté sur le déstockage d’un premier quota de 406 tonnes de pomme de terre sur un total de 2.432 tonnes, a affirmé, à l’APS, Kadour Ayad.

Selon la même source, le prix de vente de la pomme de terre déstockée, est de 25 DA le kg chez les marchands grossistes, pour le produit local en provenance de Bouira, et entre 30 et 40 DA pour celui provenant de la wilaya d’Oued Souf.

Ce produit dont la demande a connu une hausse considérable en cette période de crise née de la propagation du coronavirus, est revendu depuis jeudi dernier à des prix qualifiés d’«abordables», atteignant 40 DA pour la pomme de terre locale et celle de Bouira et entre 45 DA et 60 DA pour celle de Oued Souf, a soutenu la même source en relevant un approvisionnement «timide» des commerçants en cette période de pandémie.

Cette mesure vise à réguler le marché local et à lutter contre la spéculation constatée sur cette denrée depuis l’apparition de cette pandémie, a-t-on ajouté.

Une autre opération de déstockage d’un total de 359 tonnes d’ail a été enregistrée, récemment, suite à l’augmentation spéculative du prix de cette plante potagère, a indiqué le même responsable.

L’ail, qui était proposé entre 1.200 à 1.500 DA, est depuis, cédé aux commerçants à 280 DA. Différents autres produits de large consommation sont proposés aux consommateurs à des prix qualifiés de ''raisonnables'', a-t-on, dans ce contexte, relevé à travers certains commerces relevant des localités de Sidi Kaci et Ben M’Hidi.

Ainsi, la tomate industrielle et la courgette sont cédées à 100 DA, la courgette 100 DA, l’oignon entre 35 et 50 DA et les choux-fleurs à 80 DA.

Il est à rappeler que la quarantaine de brigades de contrôle et de répression de la fraude, relevant de la direction locale du commerce et des prix (DCP) sont également à pied d’œuvre pour contrecarrer les éventuelles tentatives de spéculation au niveau des 24 communes de cette wilaya frontalière.